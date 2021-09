Mindelzell

vor 46 Min.

Gegendemo inklusive: So lief der Auftritt von Alice Weidel in Mindelzell

Plus Die AfD-Spitzenkandidatin kritisiert im Amphitheater die Corona-Politik von Bund und Ländern massiv. Vor dem Theater findet eine Demonstration gegen Rassismus statt.

Von Peter Bauer

Laute "Zugabe"-Rufe am Ende im voll besetzten Amphitheater in Mindelzell an einem strahlenden Spätsommertag. Ein Bild wie aus einer entrückten Zeit, als hochkarätige Musikerinnen und Musiker hier bei Engelbert Schmid auftraten. Jetzt ist das Amphitheater die Kulisse für den Wahlkampf der AfD, Auftritt der Spitzenkandidatin Alice Weidel. Draußen vor dem Theater spricht auf der Gegendemonstration der Ursberger Bürgermeister Peter Walburger. Dazwischen Sicherheitskräfte der Polizei, die beide Seiten auf Abstand halten und am Ende froh sind, dass an diesem Tag alles friedlich bleibt.

