11:44 Uhr

Mindelzell: Kreuzweg trägt Namen von Prälat Ludwig Gschwind

Vor 46 Jahren trat Prälat Ludwig Gschwind in Mindelzell seinen Dienst an. Jetzt wurde er feierlich verabschiedet. Links Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger. Ein Kreuzweg trägt jetzt den Namen von Prälat Ludwig Gschwind.

Plus 46 Jahre nach seinem Dienstantritt in Mindelzell gibt es für den bekannten Geistlichen Ludwig Gschwind eine besondere Auszeichnung.

Von Christoph Dizenta

Für viele Mindelzeller gab es in ihrem Heimatort nur einen Pfarrer – und zwar Prälat Ludwig Gschwind. 1974, vor also 46 Jahren, trat Gschwind seinen Dienst in Mindelzell an und er hätte wohl selbst nicht gedacht, dass daraus fast ein halbes Jahrhundert seelsorgerische Tätigkeit werden würde. Nun gab es in Mindelzell für ihn eine besondere Verabschiedung.

Als Gschwind sein Amt antrat, regnete es noch durchs Dach des Pfarrhofs und auch sonst stand eine Menge baulicher Tätigkeiten dem neuen Pfarrer ins Haus. Doch Gschwind meisterte alle Höhen und Tiefen des letzten halben Jahrhunderts und wird den Mindelzellern immer in allerbester Erinnerung bleiben.

Und so traf sich die Gemeinde in der Pfarrkirche zu Mindelzell, um ihren langjährigen Priester in den Ruhestand zu verabschieden. Nach der feierlichen Messe traf man sich auf dem kürzlich angelegten Parkplatz am Eingang zum Kreuzweg um im Rahmen einer coronabedingt kleinen Feier, umrahmt von der Musikkapelle Mindelzell, auf 46 bewegte Jahre zurückzublicken.

Dabei verglich Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ludwig Pfannenstiel den Mindelzeller Geistlchen mit Ludwig dem Heiligen, der kirchlich als ein großer Bewahrer von Traditionen gilt. Und als solcher hat sich aus Sicht von Pfannenstiel auch Prälat Gschwind in seiner Amtszeit gezeigt.

Mit der Anschaffung der Zeller Kirchenkrippe, dem intensiven Rosenkranzgebet, sowie dem Zeigen des Fastentuches zur Fastenzeit hätte man in Mindelzell die Spuren des Wirkens von Prälat Gschwind ständig vor Augen, so Pfannenstiel in seiner Laudatio.

Dank für konstruktive und gute Zusammenarbeit

Kirchenpfleger Ludwig Schedel stieß ins gleiche Horn und sagte gleichzeitig Dank für die immer konstruktive und gute Zusammenárbeit zwischen Pfarrer und Kirchenverwaltung. „Unser Pfarrer hatte immer ein offenes Ohr für alle unsere Anliegen und stand stets mit Rat und Tat der Gemeinde zur Seite“, so Schedel weiter. Und zu tun gab es vieles in den vergangenen 46 Jahren.

So wurde 1975 die Orgel instandgesetzt, 1977 der Turm restauriert, 1987 die Stahlkonstruktion der Decke in die Wege geleitet. 1990 wurden die Terrakottafiguren im Außenbereich angegangen, 2012 das Dach und die Außenfassade renoviert und zuletzt 2015 der Kreuzweg angelegt. „Dieses und noch vieles mehr wäre ohne unseren Pfarrer Gschwind nicht möglich gewesen“, so Schedel in seinem Fazit.

Eine "großartige Bauleistung vollbracht"

Ähnliches wusste auch Bürgermeister Peter Walburger von der politischen Gemeinde zu berichten. „Prälat Ludwig Gschwind hat in den vergangenen Jahrzehnten in Mindelzell eine großartige Bauleistung vollbracht, die es in dieser Art, Form und Umfang sicherlich nie mehr in dem Ursberger Ortsteil geben wird“, so das Gemeindeoberhaupt in seiner Dankrede. Und weil das letzte Bauvorhaben dem Prälaten ein besonders wichtiges gewesen sei, nämlich die Erstellung eines Kreuzweges, habe man sich dazu entschlossen diesem Kreuzweg eine besondere Widmung zuteilwerden zu lassen. „Ab heute heißt dieser Kreuzweg ganz offiziell Prälat Ludwig Gschwind Kreuzweg.

Eine entsprechende Ehrentafel enthüllte dann auch im Anschluss ein sichtlich gerührter Prälat Gschwind am Eingang zum Kreuzweg. Die abschließenden Worte des Prälaten galten dem Dank an die Gemeinde, der Kirchenverwaltung und dem Pfarrgemeinderat, sowie den Ministranten, die ihn in seiner Tätigkeit in Mindelzell immer und uneingeschränkt unterstützt hätten.