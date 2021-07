Mindelzell: Pkw gerammt und geflüchtet

Eine Fahrerflucht ereignete sich in den vergangenen Tagen in Mindelzell. Die Polizei bittet um Hinweise.

In den vergangenen Tagen hatte eine Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Mindelzeller Lichtenaustraße geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr laut Polizei in diesem Zeitraum gegen den Pkw und hinterließ einen Schaden mehreren Hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)