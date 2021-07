Wein und Musik: Was Engelbert Schmid und seine Tochter planen

Plus Für den eigenen Wein hat Instrumentenhersteller Engelbert Schmid aus Mindelzell Preise eingefahren. Jetzt verbindet auch seine Tochter Susanne ihre beiden Leidenschaften.

Internationale Spitzeninstrumente und edle Weine werden in Mindelzell unter einem Dach produziert. Es ist eine ausgefallene doppelte Erfolgsgeschichte, die zudem immer neue Fortsetzungen schreibt. Die jüngste ist sogar mit Gold auszeichnet worden. Und die Erfolgsgeschichte soll innerhalb der Familie weitergehen.