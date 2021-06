Wieder Weinschwätzle in Mindelzell möglich

Bei Engelbert Schmid in Mindelzell geht es nach den Corona-Lockerungen wieder langsam los mit Veranstaltungen. Was aktuell geplant ist.

Ab sofort sind Weinschwätzles in Mindelzell wieder möglich, meldet Amphitheaterbetreiber Engelbert Schmid. Eventuelle Auflagen werden bei der Anmeldung besprochen. Termine der regulären Weinschwätzles sind bereits am kommenden Samstag, 19. Juni, um 18 Uhr für das erste Weinschwätzle in diesem Jahr, mit Ralf an der Steirischen Harmonika. Für spontan Entschlossene gibt es noch einige Plätze. In diesem Fall bitte schnell melden, danke! Weitere Termine im Jahr 2021 sind: 17. Juli, 14. August, 11. September, 9. Oktober, 13. November, 11. Dezember.