vor 18 Min.

Minnie Mouse wurde im Karton ausgesetzt

Für eine Rennmaus und ein Kaninchen wird ein neues Zuhause gesucht

Das Tierheim in Weißenhorn stellt heute Kaninchen Püppi und Rennmaus Minnie Mouse vor, für die ein neues Zuhause gesucht wird.

wurde einfach in einem Karton ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Das Tierheim sucht nun dringend Mäusefreunde, die ihr ein schönes artgerechtes Zuhause schenken mit viel Platz zum Buddeln, Umherflitzen und natürlich einem oder mehreren Kumpels, da Rennmäuse nicht einzeln gehalten werden dürfen. Wer hat noch ein Plätzchen frei für Minnie Mouse?

ist eine hübsche und sehr zutrauliche Kaninchendame, für die das Tierheim dringend ein Zuhause suchen. Sie muss leider alleine in ihrem Gehege sein, da die Vergesellschaftung mit einem Kaninchenpärchen leider nicht funktioniert hat, was aber in keiner Weise an Püppi lag, sondern an dem sehr dominanten anderen Weibchen. Deswegen würde sich das Tierheim wünschen, dass Püppi bald bei einem lieben Kaninchenmann einziehen darf. Momentan ist sie in Innenhaltung, würde sich aber sicher freuen, wenn sie, sobald es wieder wärmer ist, auch in einem schönen großen Auslauf im Grünen Haken schlagen dürfte. Püppi ist ungefähr drei Jahre alt und gegen Myxomatose und RHD 1 und 2 geimpft. (pm)

Ulmer Straße 31, Weißenhorn, Telefon 07309/42 52 82 (direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr).

