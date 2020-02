Missstände auf Bauernhof: Bekommt der Landwirt eine zweite Chance?

Plus Tote Rinder, kranke Tiere: Der Thannhauser Landwirt akzeptiert die Haftstrafe gegen ihn. Wie er dennoch eine zweite Chance bekommen könnte.

Still liegt der Aussiedlerhof am Rande Thannhausens da. Vor einem Jahr lebten hier noch über 100 Rinder. Jetzt sind sie alle weg, 36 wurden weiterverkauft, der Rest ging zum Schlachter. Und der Besitzer sitzt im Gefängnis. Wie geht es weiter mit diesem Fall, der für so viel öffentlichen Wirbel gesorgt hat?

Wie berichtet, war der 59-jährige Landwirt vergangene Woche am Amtsgericht Memmingen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden. Er hatte mehrere seiner Tiere über einen längeren Zeitraum massiv vernachlässigt. Es fehlte an ausreichender Stallhygiene, medizinischer Versorgung und vernünftigem Futter. Elf Rinder mussten laut Anklage darunter leider, zwei von ihnen starben.

Eines der Bilder vom Thannhauser Hof, das der Tierschutzorganisation Peta zugespielt wurde, zeigt einen verdreckten Stall. Bild: Peta

Thannhauser Landwirt: Peta begrüßt das Urteil

Öffentlich gemacht hatte die Zustände auf dem Hof die Tierschutzorganisation Peta. Sie hatte vor rund einem Jahr auch Anzeige gegen den Landwirt erstattet. In einer Pressemitteilung, die Peta kurz nach dem Urteil verschickte, wird der Agrarwissenschaftler Dr. Edmund Haferbeck zitiert, der beim Prozess dabei war: „Das Urteil ist ein klares, positives Zeichen in Richtung Tierschutz. Der Staatsanwalt hob in seinem Plädoyer ausdrücklich hervor, dass Tierschutz nichts mit Spinnerei zu tun hat, sondern in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Bayern steht.“ Haferbeck bedankte sich weiter bei den „Whistleblowern, die uns die Horror-Bilder zugespielt haben“ und freute sich, „dass fühlende Lebewesen in Zukunft davor bewahrt werden, auf seinem Hof ihr Dasein fristen zu müssen.“

Danach sieht es tatsächlich aus. Aktuell sitzt der Landwirt bereits eine einjährige Haftstrafe wegen Betrugs in der Justizvollzugsanstalt Memmingen ab. Wegen der Zustände auf dem Hof hat das Veterinäramt Günzburg zudem bereits vor einem Jahr ein Halteverbot erteilt, das das Verwaltungsgericht Augsburg bestätigt hat. Nun ist ein erneutes Halte- und Betreuungsverbot für eineinhalb Jahre Teil des amtsgerichtlichen Urteils. Deshalb hatte der Verurteilte zunächst über eine Berufung nachgedacht.

Missstände auf Bauernhof: Landwirt akzeptiert das Urteil

Dazu wird es aber nicht kommen. Wie sein Pflichtverteidiger Willi Reisser gegenüber unserer Redaktion bestätigt, hat der Landwirt das Urteil akzeptiert. „Er hat es mittlerweile eingesehen, dass er damals in einer persönlichen Ausnahmesituation war und die Tiere darunter leiden mussten. Das haben erst die Aussagen der Zeugen und die Fragen der Richterin ihm so richtig klargemacht.“ Wie berichtet, hatte der zunächst sehr selbstbewusst auftretende Angeklagte erst gegen Ende der Verhandlung unter Tränen die Vorwürfe gegen ihn weitgehend bestätigt. „Es is’, wie’s is’“, waren seine letzten Worte, ehe Richterin Daniela König in ihrer Urteilsbegründung von einem „sehr großen Versagen“ des Mannes und „schockierenden Zuständen“ auf dem Hof sprach.

Das Amtsgericht Günzburg an der Ichenhauser Straße. Gericht Justiz Justizgebäude Gerichtsgebäude Bild: Bernhard Weizenegger

Rechtsanwalt Reisser hält es trotzdem nicht für ausgeschlossen, dass sein Mandant künftig wieder mit Tieren arbeiten kann. „Er wird jetzt 60. Wenn er alles richtig macht, hat er noch ein paar gute Jahre.“ Nach der Haft könne der Mann trotz des Haltungs- und Betreuungsverbots zumindest als Fahrer für Viehtransporte arbeiten, sagt Reisser. „Jeder, der fällt und wieder aufsteht, hat bei uns die Chance, sich wieder zu bewähren“, betont der Jurist. Wie es mit dem Hof selbst weitergeht, kann der Anwalt aber nicht sagen. Nach Aussage des Landwirts stand er vor einem Jahr kurz vor der Zwangsversteigerung und hat Schulden im sechsstelligen Bereich.

Veterinäramt Günzburg entscheidet über Halteverbot

Theoretisch könnte er dennoch irgendwann wieder Rinder halten. Nach Ablauf des Verbots könne der Landwirt beim Veterinäramt einen Prüfantrag stellen, sagt Amtsleiter Dr. Franz Schmid. „Wir schauen uns dann an, ob der Stall geeignet ist, ob die Versorgung gewährleistet ist, ob noch Maßnahmen nötig sind. Und wenn alles o. k. ist, werden wir das wieder zugestehen müssen.“ Die Vorgeschichte spiele dann keine Rolle, so der Tierarzt.

„Das ist dann ja abgearbeitet und bestraft. Man sollte ihm eine Aussicht auf Besserung nicht in Abrede stellen.“

