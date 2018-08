vor 60 Min.

Mit 1,5 Promille und ohne Fahrerlaubnis in Krumbach angehalten

In Krumbach hielt die Polizei einen Fahrer an. Der 31-Jährige war mit 1,5 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

In den ersten Stunden des heutigen Donnerstags hatte die Polizei in Krumbach den richtigen Riecher bei einer Verkehrskontrolle. Gegen 1.35 Uhr kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Autofahrer, der auf der Burgauer Straße in Krumbach unterwegs war. Den Beamten schlug aus dem Wagen ein starker Alkoholgeruch entgegen. Der durchgeführte Alkoholtest war positiv, eine spätere Blutuntersuchung ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Gegen den Mann bestand bereits ein Fahrverbot

Auf die Frage nach dem Führerschein gab der Fahrer an, diesen nicht mitzuführen. Eine weitere Überprüfung ergab jedoch, dass gegen den ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Die Fahrt endete für den jungen Mann - die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahren trotz Fahrverbotes. (zg)