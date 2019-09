10:45 Uhr

Mit 138 Sachen in die Polizeikontrolle am Bleicher Berg

Erheblich zu schnell waren einige Verkehrsteilnehmer am Freitag am am Bleicher Berg bei Krumbach unterwegs.

Vier Stunden lang hatte die Polizei Motorräder und die Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmer bei Krumbach im Blick.

Eine größere Kontrollstelle mit Schwerpunkt auf Motorräder und Geschwindigkeitsüberwachung hatte die Polizei am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr an der B 16 am sogenannten „Bleicher Berg“ eingerichtet. Die Polizei Krumbach wurde hierbei von Fachkräften der Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unterstützt. Bei der Kontrolle wurden zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei als schnellstes Fahrzeug ein Auto mit 138 Stundenkilometern bei erlaubten 100 gefahren war. Bei vier Motorrädern war die Bereifung nicht ordnungsgemäß und bei elf Motorrädern führten Fahrzeugmängel oder Veränderungen am Fahrzeug zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. In fünf Fällen musste deshalb sogar die Weiterfahrt unterbunden werden. (adö)

