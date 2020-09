14:30 Uhr

Mit 28 Jahren ist er in einer Schlüsselposition in Neuburg

Plus Martin Schließler ist seit Kurzem als Kämmerer für die Neuburger Finanzen zuständig. Welche Herausforderungen er zu meistern hat.

Von Dieter Jehle

Martin Schließler ist 28 Jahre alt. Seit einigen Wochen nimmt er in der Neuburger Rathausverwaltung eine zentrale Position ein. Der Krumbacher ist Leiter der Finanzverwaltung der Marktgemeinde. Er dürfte einer der jüngsten „Kämmerer“ in Bayern sein.

Es ist nicht nur eine besondere Herausforderung für den jungen Mann, sondern auch ein wichtiger Schritt in seiner noch jungen Berufslaufbahn. Und er ist dankbar, dass er im Kammelmarkt diese Chance erhalten hat.

Martin Schließler hat einen besonderen Sprung gewagt. Er stand in einem sicheren Arbeitsverhältnis beim Landratsamt Günzburg in einem überschaubaren Tätigkeitsfeld. Beim Markt Neuburg hat er sich auf eine wesentlich kleinere räumlich-administrative Ebene und zugleich einem umfangreichen Aufgabenspektrum begeben. Er muss sich um die Haushaltsaufstellung bis hin zum Zins- und Schuldenmanagement mit vielen Nebenaufgaben kümmern. „Ich bin jetzt noch näher am Bürger dran“, so der Kämmerer.

Er ist nicht nur Verwalter, sondern auch Gestalter in Neuburg

In Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Marktrat wird er wichtige Weichenstellungen beeinflussen können. Mit dem Aufgabengebiet „Finanzen“ ist er nicht nur Verwalter, sondern insbesondere auch Gestalter in Neuburg. Doch er wird auch hin und wieder die Euphorie im Neuburger Marktrat bremsen müssen, wenn die wirtschaftliche Situation bestimmte Investitionen nicht zulässt.

In solchen Situationen wird er sachlich und konstruktiv vermitteln müssen. Was gab ihm das Selbstvertrauen, diesen wichtigen Job in der Neuburger Rathausverwaltung anzunehmen? „Mein Interesse am öffentlichen Recht ist groß. Als Kämmerer kann ich in die Materie aufgrund des großen Aufgabengebiets noch tiefer einsteigen. Zudem konnte ich mir durch theoretische und praktische Erfahrungen mittlerweile ein solides Rechtsverständnis aufbauen“, so Schließler. Und er hat noch einen Joker parat. Ist er einmal in einer „Sackgasse“ gelandet, genügt ein Anruf bei seiner Tante Barbara Fetschele. Sie ist seit Jahren Finanzexpertin bei der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach. In dieser Konstellation dürfte für jedes Problem eine Lösung gefunden werden.

Den Weg in den „Öffentlichen Dienst“ hat er über Praktika in verschiedenen Behörden gefunden. „Dies hat mir sehr geholfen“, so Schließler. Er ist in Krumbach aufgewachsen und besuchte dort die Realschule mit anschließender Fachoberschule. 2011 begann er eine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Landratsamt Günzburg.

Er arbeitete früher im Landratsamt Günzburg

Von 2017 bis 2019 bildete er sich zum Verwaltungsfachwirt fort, was dem früheren gehobenen Verwaltungsdienst (mittlerweile „dritte Qualifikationsebene“) entspricht. Im Landratsamt war er unter anderem im Landkreisbürgerbüro, bei der Ausländerbehörde und im Fahrerlaubniswesen eingesetzt. Als Neuburg einen Kämmerer suchte, handelte er umgehend. „Ich hatte sofort Interesse an dieser Stelle“, so der 28-Jährige. Die Stelle entsprach seinem Ausbildungsniveau. „Ich freute mich, dass es so schnell geklappt hat“. Zudem hat er in Neuburg quasi eine Arbeitsstelle in der Nähe seines Wohnortes Krumbach.

Im Neuburger Rathaus wurde er sofort gut aufgenommen, sowohl von Bürgermeister Dopfer wie von den anderen Kollegen. „Der Umgang untereinander im Rathaus ist sehr angenehm. Das Wichtigste ist immer noch, dass man täglich gerne in die Arbeit geht. Und das ist hier definitiv der Fall. Ich fühlte mich sofort als Teil der Verwaltung“, so der Krumbacher. In seiner Freizeit fährt der ledige Kämmerer gerne Fahrrad und trainiert im Fitnessstudio.

