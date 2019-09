14:35 Uhr

Mit Gasdruck durch den Finger

Mit einem Gasdrucknagler hat sich eine Frau in Neuburg verletzt. (Symbolfoto)

Bei einem Betriebsunfall in Neuburg hat sich eine Frau verletzt.

Ein Betriebsunfall ereignete sich am Dienstag in einer Firma in Neuburg. Bei Arbeiten mit einem Gasdrucknagler schoss sich eine Arbeiterin einen Nagel durch einen ihrer Finger, teilte die Polizei mit. Sie wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Fremdverschulden konnte vor Ort ausgeschlossen werden. (pm)