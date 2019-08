13:37 Uhr

Mit Kinderquad auf öffentlicher Straße unterwegs

Polizei hält Elfjährigen in Krumbach an. Strafverfahren gegen Eltern eingeleitet.

Von Annegret Döring

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung stellte eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein sogenanntes Kinderquad auf öffentlichem Grund fest. Mit dem Fahrzeug war ein elfjähriger Bub im oberen Grünlingsfeld in Krumbach unterwegs. Da das Quad deutlicher schneller als sechs Stundenkilometer fuhr, wurde die Fahrt von den Polizisten unterbunden. Mit der Überschreitung der Geschwindigkeit von sechs Stundenkilometern verliert das Fahrzeug seine Zulassungsfreiheit und gilt nicht mehr als „Spielzeug“. Es darf somit in der Regel nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden. Bei Missachtung durch ein Kind tragen die Eltern die Verantwortung, mahnt die Polizei. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

