Mit Knutschkugel und Goggo in den Urlaub: Auto-Erlebnisse unserer Leser

Wie Autos zu regelrechten Legenden werden können und welche besonderen Erinnerungen unsere Leser mit ihren ersten Autos verbinden.

Von Peter Bauer

Ein Auto, das „legendär“ ist? Das kann man wohl nur über sehr wenige Fahrzeuge sagen. Aber die Isetta von BMW gehört zweifellos dazu. Knutschkugel nannten sie die einen, Schlachlochsuchgerät die anderen. Auch Günter Hörmann aus Hochwang war in den 50er Jahren mit einer Isetta unterwegs. Er ist auf einem der Bilder zu sehen, die wir von unseren Lesern in den vergangenen Tagen zugeschickt bekamen.

„Dieser VW-Käfer wurde von meinem Vater Johann Spengler aus Deubach im Jahr 1958 zum Preis von 4995 Mark neu gekauft. Das Bild zeigt im Hintergrund das Kloster Holzen und wurde von meiner späteren Frau Ida aufgenommen“, teilt uns Jürgen Spengler zu seiner Aufnahme mit. Bild: Archiv Spengler

Schlaglochsuchgerät: Der Begriff entstand, weil die Isetta hinten eine deutlich engere Spurbreite hatte als vorne. Die Folge: Bei so mancher Fahrt landete das Fahrzeug im Schlagloch. Und Schlaglöcher hatten die Straßen in den 50er- und frühen 60er-Jahren bekanntlich einige.

Hans aus erinnert sich an sein erstes Auto im Jahr 1970, einen Fiat 850 Sport Coupe mit 52 PS. „Mit diesem Auto ging es einige Male über die Alpen nach Südtirol () und an den Wörthersee. Heute besitze ich das gleiche Modell wieder als Oldtimer“, schreibt er uns. Das Foto zeigt ihn in der Vesperbilder Hans-Zech-Straße. Bild: Archiv Zech

Die Traumurlaubsziele der "Wirtschaftswunderzeit"

Doch das hat die Menschen in der „Wirtschaftswunderzeit“ der Nachkriegsjahre nicht davon abgehalten, Fahrten über mehrere Stunden anzugehen, um ihr persönliches Traumurlaubsziel zu erreichen. Einmal mehr können wir bei unserer heutigen Auswahl von Bildern sehen, wo diese Traumurlaubsziele lagen: Häufig in den Bergen, etwa am Achensee oder in Südtirol. Ein Foto unserer heutigen Bilderfolge entstand auf dem Jaufenpass in Südtirol.

„Auf dem Foto ist mein erster Fiat 500 zu sehen. Im Jahr 1964 fuhr ich mit meiner Frau Helga und meinen Töchtern Anneliese und Ingrid an den “, schreibt Anton aus Ziemetshausen. Bild: Archiv Doll

Mit nur wenigen PS war das Fahren über die Pässe damals eine durchaus mühsame Sache. Was auch geradezu drastisch ins Auge sticht: Wie klein die Autos der damaligen Zeit waren. Rein räumlich war eine Passfahrt mit ihnen kein Problem. Das sieht mit den großen, schweren Autos der Gegenwart bekanntlich etwas anders aus. Mit großem Auto über Nebenstraßen in den französischen oder italienischen Alpen: Das kann bekanntlich einer wahren Tortur gleichen.





Dieses Bild entstand im Jahr 1956 und zeigt Josef aus mit seinem VW Käfer. Eine Besonderheit dieses Fahrzeugs war damals ein Schiebedach. Bild: Archiv Wagner

Leonhard Merfeld aus Limbach hat uns geschrieben, wie er vom Münsterland in den Kreis Günzburg kam – und das ist auch mit einer besonderen Autogeschichte verbunden. „Ich bin 1979 aus dem Münsterland nach Limbach (Stadt Burgau) gezogen und konnte mir als Lehrling in der Baumschule nur ein altes Fahrrad leisten. Von meinem ersten Lehrlingsgehalt habe ich mir dann 1982 mein erstes Auto, einen sechs Jahre alten Fiat 127, gekauft. Mit meinen Freunden aus meiner Heimat haben wir dem Auto eine besondere Lackierung verpasst. Ich war damals schon 29 Jahre alt und sehr stolz auf mein kleines Schmuckstück.“

Leonhard aus Limbach ließ uns dieses Foto zukommen. Er zog im Jahr 1979 aus dem Münsterland nach Limbach. „Von meinem ersten Lehrlingsgehalt habe ich mir 1982 dann mein erstes Auto, einen sechs Jahre alten Fiat 127, gekauft“, schreibt er. Mit Freunden aus der Heimat hat er das Auto dann noch ganz speziell lackiert. Bild: Archiv Merfeld

Finale unserer Aktion:

Ein Opel B-Ascona, 1979, 75 PS. Das erste Auto von Charly Zellhuber. Foto wurde 1987 von ihm in seinem Garten in Winzer aufgenommen. Bild: Archiv Zellhuber

