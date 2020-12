vor 6 Min.

Mit Tochter macht das Backen doppelt Spaß

Maria Ehrhart mit Rezept „Weihnachtszauber Kaba“

Von Elisabeth Schmid

Thannhausen Wenn Maria Ehrhart aus Thannhausen kocht oder backt, ist ihre zweieinhalbjährige Tochter Annelie immer dabei. Maria Ehrhart bezieht Annelie immer bei ihren Tätigkeiten mit ein. So war Annelie natürlich auch mit von der Partie, als Maria Ehrhart ihr Rezept, „Weihnachtszauber Kaba“ an die Reihe Zuckerguss der Augsburger Allgemeinen schickte.

Maria Ehrhart wurde im Juni 1988 in Krumbach geboren. Sie arbeitet in Teilzeit in Ursberg in der Altenpflege. In ihrer Freizeit geht sie gerne mit ihrer Tochter zum Schwimmen, am liebsten im Thannhauser Naturbad. „Meine Tochter ist eine richtige Wasserratte“, schwärmt sie glücklich.

Darüber hinaus geht sie gerne mit ihrer Hündin Emma spazieren. „Aber mein größtes Hobby ist meine Tochter, mit ihr verbringe ich viel Zeit“, erzählte sie und strahlt förmlich.

Die Zeitschrift Zuckerguss liest sie regelmäßig und verfolgt auch die Rezepte von den anderen Bäckerinnen. Man könne alles gut nachkochen oder nachbacken, die Rezepte gelingen immer. Am liebsten backt sie Kuchen mit Obstsorten, die gerade Saison haben. So gibt es in der Kirschenzeit oder Zwetschgenzeit Kirsch- und Zwetschgenkuchen, dann Apfelkuchen. Torten sind ihr zu aufwendig. Aber ab und zu, bei besonderen Anlässen, backt Maria Ehrhart auch eine Torte. Sie hofft, dass andere Leser mit ihrem „Weihnachtszauber Kaba“ viel Freude haben.

Das Rezept: Weihnachtszauber Kaba

Zutaten: 2 El kochendes Wasser, 2 El Zucker, 2 El Kinderkaba, 400 ml warme Milch oder kalte Milch.

Verzierung: mini Marshmallows, Kakao, Obst, Plätzchen.

1. Kabapulver, das kochende Wasser und den Zucker mit einem Handrührgerät oder Schneebesen cremig schlagen. Anschließend die kalte oder warme Milch mit in ein Kinderglas oder eine Weihnachtstasse geben.

2. Die feste Creme mit einem Löffel darauf verteilen und gegebenenfalls mit mini Marshmallows, Kakao, Obst oder frisch gebackenen Plätzchen dekorieren. Dann genießen.

