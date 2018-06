12.06.2018

Mit der Lizenz zum Tanzen

Natalija Volk macht Zumba mit Salsation Konkurrenz

Für Natalija Volk gehen Spaß und Ernsthaftigkeit Hand in Hand. Die Musik- und Tanztrainerin aus Ziemetshausen hat in den vergangenen Jahren mehrfach Tanzveranstaltungen organisiert, deren Erlös zur Unterstützung von Kindern in Kriegsgebieten verwendet wurde.

Zuletzt half Volk damit Kindern in der Ost-Ukraine. Ende Juni plant die sympathische Trainerin eine erneute Großveranstaltung in Ziemetshausen, die sie auch dafür nutzen will, den neuen Fitnesstanz „Salsation“ dem interessierten Publikum näher zu bringen. Gewissermaßen als Konkurrenz zum bereits bekannten Zumba erobert Salsation aus Venezuela allmählich auch Deutschland.

Der von dem professionellen Tänzer Alejandro Angulo kreierte Fitnesstanz wird als Mix aus unterschiedlichen Rhythmen, Kulturen, Tänzen und Elementen des funktionellen Trainings beschrieben, das die Beweglichkeit, Muskulatur und die Ausdauer verbessern soll. Während der Tanz im Norden Deutschlands bereits eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, verbreitet er sich im Süden eher gemächlich. Natalija Volk will das ändern. Sie habe sich als Trainerin weitergebildet und inzwischen die Lizenz zur Salsationtrainerin erworben.

Seit Kurzem bietet die Tanzlehrerin einen eigenen Angaben zufolge recht gut besuchten Kurs in Ziemetshausen an. Sogar aus dem nördlichen Landkreis reisen Interessierte extra an. Im Rahmen der Fitness- und Gesundheitsmesse (FIBO) in Köln traf Volk zuletzt den Gründer des Salsation-Tanzes, Alejandro Angulo, den sie als netten und sehr kompetenten Mann beschreibt, der trotz seiner Position in der internationalen Tanzszene bodenständig geblieben sei.

Der Kurs in Ziemetshausen findet immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Ziemetshausen statt. (zg)

bei Natalija Volk unter Telefon 0157/56562208

