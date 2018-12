09:00 Uhr

Mit der Mutter backen macht in Oberrohr Spaß

Monika Göppel aus dem Ursberger Ortsteil Oberrohr backt Orangen-Sternchen im Advent. Sie schaffte es mit dem Rezept in das aktuelle Zuckerguss-Heft. Da läuft einen glatt das Wasser im Mund zusammen.

Von Elisabeth Schmid

„Das ist richtig lecker“, sagt Monika Göppel aus Oberrohr über ihre Orangen-Plätzchen. Die Hobby-Bäckerin ist 1977 in Ungarn geboren und absolvierte dort auch Schule und Ausbildung. Später ging sie an den Chiemsee um dort zu arbeiten. Seit 20 Jahren ist Monika Göppel in Deutschland. Jetzt arbeitet sie in Ursberg als Schulbegleitung. Mit ihrem Mann und der neunjährigen Tochter lebt Monika Göppel in Oberohr und schaffte es mit einem Rezept in das aktuelle Zuckerguss-Heft.

An die Zeitschrift Zuckerguss geriet sie ganz zufällig. Die Zeitschrift gefiel ihr. Als sie las, das sich „Bäckerinnen“ mit ihren Rezepten bewerben können um in die Zeitschrift zu kommen, machte sie gleich mit ihren gefüllten Orangen-Sternchen.“ Mit diesem Rezept überzeugte sie die Jury vom Zuckerguss.

„Ich habe mich so gefreut, als ich von der Redaktion ein Exemplar der Zeitschrift Zuckerguss geschenkt bekam“, schwärmte sie. Monika Göppel kocht und backt sehr gerne. Aus ihrem Garten holt sie sich vieles was sie zum Kochen und Backen braucht. Gemüse, Früchte und viel Obst. Was sie nicht frisch verwenden kann, wird eingefroren. Sie bastelt und liest gerne, zum Beispiel Krimis.

Die kleine Tochter hilft auch beim Backen in Oberrohr

Viel Spaß macht das Backen wenn die kleine Tochter hilft. Monika Göppel hat als Kind auch mit ihrer Mutter gemeinsam gebacken. Obstkuchen, Trockenkuchen und leichte Törtchen mag sie am Liebsten. „Dieses Jahr war ein gutes Obstjahr, da habe ich viel Marmelade und Obst eingefroren“, erzählte Monika Göppel. Richtig gern mag sie Käsekuchen mit Stachelbeeren.

Rezept gefüllte Orangen-Sternchen: Zutaten: Mürbteig, 200 g Mehl, 75 g Speisestärke, 1 Tl Backpulver, 50 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 150 g Butter, 1 Ei. Füllung: 125 g Walnüsse, gemahlen, 70 g Puderzucker, 1 Orange. Zuckerguss: 100 g Puderzucker, 1 l Orangensaft, 1 El Zitronensaft. Das Mehl mit Speisestärke, Backpulver, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel mischen. Die Butter in Stückchen dazu geben und das Ei in die Mitte schlagen. Alles zu einem glatten Teig verkneten und 30 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 170˚ Celsius Ober-/Unterhitze backen. Für die Füllung die Walnüsse und den Puderzucker mischen und mit so viel Orangensaft vermengen bis eine streichfähige Masse entsteht. Den Teig etwa 3 mm dick ausrollen und Sternchen ausstechen. Auf die Hälfte der Plätzchen etwas Füllung geben und mit einem weiteren Sternchen abdecken. Für ca 10 Minuten goldgelb backen. Noch heiß mit Zuckerguss bestreichen.

