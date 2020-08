13:30 Uhr

Mit einem Prinz von Langenhaslach zum Oktoberfest

„Ich lebte bis 2003 in Krumbach. Nun bin ich in Mecklenburg-Vorpommern, an der schönen Mecklenburgischen Seenplatte beheimatet. Im Internet las ich von der Bilderserie über Autobesitzer aus früheren Jahren. Dazu kann ich auch einen kleinen Beitrag beisteuern“, schreibt Wolfgang Aresin. Das Bild zeigt seinen NSU Sportprinz (1963)

Welche besondere Lebensmomente mit dem ersten Auto verbunden sind und welche Geschichten die Fotos unserer Leser erzählen.

Von Peter Bauer

Eine Fahrt zum Münchner Oktoberfest: Das war Ende der 50er-Jahre sozusagen ein Jahresereignis – vor allem dann, wenn man auch noch mit dem eigenen ersten Auto unterwegs war. Es ist eine von vielen bemerkenswerten Geschichten, die uns Leser über Fahrten mit ihren ersten Autos erzählt haben.

„Das Foto zeigt meine Frau Hannelore Wetzel im Sommer 1965 mit unserem neuen DKW Junior de Luxe“, schreibt Eugen Wetzel aus Thannhausen. Bild: Archiv Wetzel

Franz Keller aus Langenhaslach fuhr mit seinem NSU Prinz zum großen Fest nach München. Mit dabei war seine spätere Frau Erna. Fahrten nach München: Sie sind für viele heute selbstverständlich. Doch die Landeshauptstadt war für die Menschen Ende der 50er Jahre noch in so mancherlei Hinsicht eine entfernte Stadt. Die Motorisierung des Lebens hat dies im Lauf der Jahrzehnte massiv verändert. In unserer Serie „Mein erstes Auto“ bekommen wir davon einen plastischen Eindruck.

Später wird über das Siegerbild abgestimmt

Erneut haben wir von unseren Lesern eindrucksvolle Fotos erhalten, für die wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Die Bilder sind auch bei uns in einer Online-Fotogalerie zu sehen. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie dann im Internet darüber abstimmen, welches Bild Ihnen am besten gefällt. Der Gewinner der Abstimmung erhält ein 20-Liter-Fass Bier, zur Verfügung gestellt von der Klosterbrauerei Ursberg – oder wahlweise auch ein nichtalkoholisches Getränk.

Das erste Auto von Karl Paul aus Krumbach war ein Tretauto. Es war für ihn etwas ganz Besonderes, denn nicht jedes Kind hatte so ein Auto. Das Foto wurde 1937 aufgenommen. Es zeigt Karl Paul im Alter von sechs Jahren mit seiner Schwester Hedwig, zwei Jahre. Bild: Archiv Paul

Ob Fahrten zum Studium (wie etwa bei Brigitte Fischer aus Krumbach) oder in den Urlaub: Das erste Auto ist für viele mit einem besonderen Gefühl der Unabhängigkeit verbunden. Wenn wir Bilder unserer Leser erhalten, dann berichten uns die Einsender immer wieder auch über technische Details.





„Das erste Auto von Natascha Gepperth, damals eineinhalb Jahre alt aus Thannhausen, hatte damals schon ein mobiles Telefon an Bord. Es war ihr ganzer Stolz“, schreibt ihre Mutter Christina Pfeuffer aus Neuburg. Bild: Archiv Pfeuffer

Auch mit Blick darauf sorgt unsere Serie bei „Autokennern“ für angeregte fachliche Diskussionen.





„Auf dem Foto aus dem Jahre 1994 sieht man meinen Golf 1 Sondermodell LX Baujahr 1983. Mein Vater kaufte ihn mir im Jahr 1992, als ich wöchentlich vier Jahre zumStudium nach Freising fahren musste. Mein roter Golf begleitete mich zuverlässig über Autobahnen und Feldwege sowie in den Urlaub nach Griechenland und Kroatien“, schreibt Brigitte Fischer aus Krumbach. Bild: Archiv Fischer

Ein Tretauto aus dem Jahr 1937

Die Erinnerung an das erste Auto: Sie kann auch ganz ungewöhnlich sein. So etwa bei Karl Paul aus Krumbach, der uns ein Foto seines Tretautos aus dem Jahr 1937 geschickt hat. Und ein richtiges Prachtstück von Auto ist der Goggo Coupé aus dem Jahr 1960, mit dem Friedrich Liepert aus Leinheim unterwegs war.





„Mein erstes Auto, 1968, ein Opel Kadett A. Hier bin ich bei einem Ausflug ins Grüne unterwegs“, teilt uns Reiner Schmidt aus Offingen mit. Bild: Archiv Schmidt

