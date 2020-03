Mit starkem Gemeinschaftsgeist gegen Corona

Ausgangsbeschränkung, steigende Fallzahlen, eine Prognose, wie es weitergeht, nahezu unmöglich. Doch mit einem beeindruckenden Gemeinschaftsgeist stemmen sich die Menschen gegen die Corona-Krise.

Tiefblau ist der Himmel über dem hölzernen Feldkreuz, auf der Wiese weiden Kühe. Idylle? Viele würden diesen Anblick wohl so bezeichnen. Doch da ist diese Bank unter dem Feldkreuz. Sie ist gleichsam in eine riesige Plastiktüte verpackt, mit Schnüren fest verzurrt. Auf der Bank unter dem Kreuz verweilen und seinen Gedanken Raum geben? Es ist unmöglich. Nicht weit weg von der Bank steht an der Straße ein Schild. „Erholungslandschaft Stauden“. Eine Szenerie östlich von Ziemetshausen – sie wirkt geradezu absurd. Es ist ein Anblick, der symbolisch für das steht, was wir gerade erleben.

Ein Bild der aktuellen Corona-Krise: „Isolierte“ Bank in den „Stauden“ östlich von Ziemetshausen. Bild: Peter Bauer

Ein Hilferuf aus Ursberg

Corona-Krise, Ausgangsbeschränkung, der Gedanke an all die Nachrichten dieser Woche. Zum Beispiel an den regelrechten Hilferuf des Dominikus-Ringeisen-Werks („Wir benötigen dringend Schutzbekleidung gegen Corona“), an die Kurzarbeit, die jetzt gewissermaßen flächendeckend die Region erfasst: Borgers Süd, Lingl, das Krumbad.

Da ist auch der Gedanke daran, wie Menschen derzeit von ihren verstorbenen Angehörigen Abschied nehmen müssen, an die Beerdigungen in Zeiten der Corona-Krise. Sich umarmen, sich berühren: Das ist Trost in der Trauer. Doch nun stehen die Menschen auf den Friedhöfen weit voneinander entfernt. Am Sonntag ist Bürgermeister-Stichwahl in Thannhausen. Wer wird neuer Bürgermeister? So ein Thema hätte vor nicht allzu langer Zeit noch viele regelrecht elektrisiert. Jetzt liest man solche Schlagzeilen: „Wie Corona die Stichwahl beeinflusst“.

Mit einer erstaunlichen Disziplin

Doch wie in vielen anderen Regionen haben sich auch in der Heimat die Menschen mit einer erstaunlichen Disziplin auf die aktuelle Situation eingestellt. Aber was wird kommen? Wir alle suchen nach Erklärungen, nach Orientierung. Manche finden sie in Gottesdiensten, die es als Videoaufzeichnung gibt wie etwa in Neuburg mit Pfarrer Michael Kinzl. Einige greifen zur Literatur, erinnern sich vielleicht an den Roman von Albert Camus mit dem Titel „Die Pest“.

Camus schrieb rund fünf Jahre an seinem 1947 erschienenen Roman – der maßgeblich durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges beeinflusst wurde. Die Pest? Die Spanische Grippe? Und nun Corona? Das Bemerkenswerte sei ja, „dass wir in diesem Fall gar keinen Krieg haben. Bislang haben Seuchen wie etwa die Spanische Grippe oder die Pest immer in Kriegszeiten gewütet oder wurden durch sie begünstigt“, erklärt der Politologe Herfried Münkler im Interview mit unserer Zeitung.

So bleiben alle Vergleiche mit Vergangenem in einer gewissen Weise vergeblich. Und Literatur bleibt stets nur eine Annäherung an das Leben. Aber wenn man dann sieht, wie viele Menschen in Camus’ Roman ihren Egoismus hinter sich lassen und mit einer geradezu mitreißenden Wucht in eine Art neue Gemeinschaft hineinfinden, dann ist das doch eine starke Botschaft.

Dieses Gemeinschaftsgefühl, diese große Hilfsbereitschaft haben auch die Menschen in unserer Heimat auf eine beeindruckende Weise entwickelt. Und genau das stimmt trotz all der Abgründe der gegenwärtigen Krise zuversichtlich.

