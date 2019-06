vor 36 Min.

Miteinander unterwegs im Grünen

Nordic-Walking-Tour in Ziemetshausen

Am Samstag, 29. Juni, ab 15.30 Uhr sind die Nordic Walker in Ziemetshausen über Distanzen von 8 oder 14 Kilometern unterwegs. Es ist die dritte von sechs Etappen der Breitensportbewegung. Die Freude am Ausdauersport in der Gemeinschaft soll auch diesmal im Vordergrund stehen.

Die kürzere Strecke führt abwechslungsreich rund um den Gehren. Die längere Runde führt die Teilnehmer wieder vorbei an der Mariengrotte und Christophoruskapelle mit herrlichem Blick ins Zusamtal, wobei rund 130 Höhenmeter zu absolvieren sind.

Nach zwei Veranstaltungen, an denen bisher 20 Vereine/Gruppen teilgenommen haben, liegt der TSV Behlingen-Ried mit 1700 Kilometern vor der SG Reisensburg (1207) und dem SV Edelstetten (923) in Führung. Der gastgebende TSV Ziemetshausen belegt momentan mit 503 Kilometern den fünften Platz.

Für verspätete Anmeldungen wird eine Nachmeldegebühr von zwei Euro fällig. Die Startgebühr beträgt sechs Euro und wird vor dem Start erhoben.

Um am Veranstaltungstag eine zügige Abwicklung zu erreichen und pünktlich starten zu können, wird gebeten, das Startgeld gruppenweise zu bezahlen. Selbstverständlich können auch Einzelpersonen an der Landkreis-Tour teilnehmen.

Barrierefreiheit ist Thema bei Inklusionsprojekt

Das Inklusionsprojekt „GrenzenLos“ bietet am Nordic-Walking-Tag einem Parcours zum Thema „Beeinträchtigung erleben – Behinderung erfahren – Hindernisse erkennen – Barrieren überwinden“. Dieser Parcours kann, vor und nach dem Lauf, auch von Nicht-Nordic-Walkern ausprobiert werden. Traditionell bietet der TSV nach dem Lauf wieder ein leckeres Salatbuffet sowie Kaffee und Kuchen im Sportheim an.

Informationen bei Carmen Endres, Tel. 08284/8213 oder per E-Mail norbert.endres@gmx.de

