Mittelschule: Thannhauser Rektor Klaus Mader geht in den Ruhestand

Klaus Mader war viele Jahre lang Rektor der Mittelschule Thannhausen. Jetzt geht er in Ruhestand. Und ihm steht ein merkwürdiger Abschied bevor.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Mittelschule Thannhausen, 230 Schülerinnen und Schüler sowie fast das ganze Lehrerkollegium, pilgerte ein Teilstück des Jakobswegs, beginnend vom Schulgebäude bis zur Basilika von Ottobeuren. Die Aktion sorgte seinerzeit für viel Aufsehen: Der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer besuchte die Pilger, der Bayerische Rundfunk war dabei, der Bürgermeister von Markt Wald spendierte ein Abendessen und kochte selbst mit. Vater dieser Aktion: Rektor Klaus Mader.

Das Ziel war nicht Santiago, sondern die Gemeinschaft. An einer auf mehrere Tage angelegten Aktion der ganzen Schule teilzunehmen und eine große Gemeinschaft zu erleben, das sei etwas, was man sein Leben lang nicht mehr vergesse. Rektor Klaus Mader, der zum Ende des Schuljahres aus dem Dienst scheidet, ist heute mehr denn je überzeugt von dieser Zielsetzung. Er ist der Meinung, dass jeder Schüler einmal in seinem Schulleben die Gemeinschaft der ganzen Schule über einige Tage hinweg erleben sollte.

Was für Klaus Mader der Höhepunkt als Schulleiter in Thannhausen war

Es müsse nicht immer der Jakobsweg sein, eine Wanderung bei größter sommerlicher Hitze und mit großen Nachtlagern in Turnhallen. Ein Landschulheim wie das von Würzburg, das im vergangenen Jahr die Schule beherbergte, eigne sich auch, wenngleich die Strapazen der langen Wanderung und das Durchhalten gegen alle Widerstände etwas ganz Besonderes gewesen seien, der Höhepunkt seiner Zeit als Schulleiter.

Einige Tage gemeinschaftlicher Erfahrungen, das bringe Lehrer und Schüler intensiv zueinander. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis habe sich stark verändert, seit er als Lehrer tätig sei, erklärt Klaus Mader. Man kümmere sich heute um jeden Einzelnen. Seien die Leistungen oder das Sozialverhalten eines Schülers auffällig, werde das in Gesprächen, Beratungen und Konferenzen immer wieder thematisiert und das Kollegium suche nach Mitteln und Wegen, dem betreffenden Schüler zu helfen. Überhaupt habe sich die Schule zum Lebensort gewandelt, nicht nur durch die Einführung der Ganztagsschule und die Möglichkeit gemeinsamer Mahlzeiten.

Der Schulalltag hat sich nicht nur in Thannhausen sehr verändert

Vor 30 Jahren sei kaum ein Lehrer nach 13 Uhr noch in der Schule anzutreffen gewesen. Heute ende ein Schultag um 16.30 Uhr, allein die viel länger gemeinsam verbrachte Zeit bringe Lehrer und Schüler enger zusammen. Keineswegs geradlinig und reizlos verlief die Lehrerkarriere von Klaus Mader. Nach dem Studium an der Universität Augsburg absolvierte er sein Referendariat in Dillingen. Anschließend arbeitete er drei Jahre an einem deutschen Elite-Gymnasium in der Türkei. Er habe damals direkt am Meer gewohnt und beim Frühstück den Delfinen zusehen können, erinnert er sich an diese Zeit.

Rückblick ins Jahr 2010: In diesem Jahr wurde die Thannhauser Hauptschule in Mittelschule umbenannt. Schulleiter Klaus Mader präsentiert das Schild mit der neuen Bezeichnung. Bild: Dr. Heinrich Lindenmayr

In den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wirkte Klaus Mader an einem Schulversuch „Gesamtschule“ in Schwabmünchen mit, kam dann nach Königsbrunn, wurde Konrektor in Großaitingen und schließlich im Jahr 2009 Rektor der Mittelschule Thannhausen. Neugierig sei er immer schon gewesen und habe sich stets danach gedrängt, Innovationen im Schulleben mit zu erproben: den M-Zweig beispielsweise, der Schüler der Mittelschule zur Mittleren Reife führt, neue Lehrpläne, deren Einführung er als Multiplikator begleitete, die Evaluation von Schulen als Mittel der Qualitätssicherung.

Klaus Mader steht ein seltsamer Abschied an der Mittelschule Thannhausen bevor

Auf die Frage, ob er den Lehrerberuf wieder ergreifen würde, antwortet Klaus Mader mit einem spontanen Ja. Man könne viel bewirken als Lehrer und man sei in seiner Arbeit frei, jedenfalls in Relation zu vielen anderen Berufen. Er habe nie darunter gelitten, kontrolliert, gedrängt oder gar gegängelt zu werden, sondern konnte seine Arbeit so anlegen, wie er es für richtig hielt. Vielleicht sei auch Glück dabei gewesen, so umgängliche und ihm gewogene Chefs gehabt zu haben über all die Jahre. Dass es ihm als Lehrer gut ergangen sei und er voll und ganz hinter seinem Beruf gestanden habe, dafür gebe es ein untrügliches Indiz: Seine Frau sei Lehrerin, seine beiden Töchter hätten sich für den Lehrerberuf entschieden. Das wäre anders gekommen, wären die Eltern mit ihrer Berufswahl unzufrieden gewesen.

Ein etwas seltsamer Abschied steht Klaus Mader bevor. Die diesjährige Feier der Absolventen findet in drei Etappen statt, für jede Klasse gesondert. Auch seine Verabschiedung dürfte im Zeichen von Corona stehen. Er fühle sich komisch, sagt er. Die Krise und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag beschäftigten ihn ständig. Er komme gar nicht zum Denken. Immerhin nehme er das Gefühl des Getragen-Seins, das ihn während seiner Berufsjahre stets begleitete, mit in den Ruhestand. Auch die Lust auf Neues nimmt er mit, auch wenn sie sich anderen Erfahrungsbereichen, dem Reisen beispielsweise, zuwenden dürfte.

