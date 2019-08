vor 18 Min.

Mittelschwaben im Zeichen der Marienverehrung

Wieder einmalprächtig ist auch der Blumenteppich in der Lourdes Grotte in Aletshausen geworden. Er wurde von den Landfrauen gestaltet.

Bewegende Marienfeier im Heilbad Krumbad. In Aletshausen haben die Landfrauen wieder einen eindrucksvollen Blumenteppich gestaltet.

Von Werner Glogger

Schwaben ältestes Heilbad vereint in besonderer Weise die Vorteile eines anerkannten Kneipp-Kurbetriebes für das körperliche Wohlergehen wie auch für das seelische. Ist die nahe liegende, stets gepflegte und sehenswerte Lourdesgrotte schon während des ganzen Jahres Anlaufstelle vieler Kurgäste, Besucher und Wanderer zu innerer Einkehr und einem stillen Gebet, tritt sie am Himmelfahrtstag in den Mittelpunkt des kirchlichen Feiertages und präsentiert sich in üppigem Blumenschmuck und einem Lichtermeer.

Trotz des unbeständigen Wetters hielt es eine überaus große Schar von Gläubigen aus der ganzen Umgebung nicht davon ab, an der abendlichen Lichterprozession, angeführt von der Musikkapelle mit anschließendem Gottesdienst zu Ehren der Gottesmutter teilzunehmen.

Der Tod wird zum Heimgang

Geistlicher Rat und Kurseelsorger Karl Heidingsfelder nahm in seiner Ansprache zunächst Bezug über den sinnlichen Umgang mit dem Tod anhand eines überlieferten Brauchs in einer Schweizer Gegend, der heute noch lebendig sein soll. Demnach sei der Tod nicht ein Auslöschen, sondern Heimgang, denn so würden wir Christen seit Ostern, der Auferstehung unseres Herrn, denken.

Ein Festtag, der zum Tag der Hoffnung wird

Unser Glaube bezeuge das von Maria, der Mutter Jesu, so Heidingsfelder, denn schon früh hätten sie Christen als die gepriesen, die schon in den Himmel aufgenommen war und haben sie in Bildern ganz nahe bei ihrem Sohn Jesus dargestellt. Dass diese uralte Überzeugung unserer Kirche am 1. November 1950 feierlich zum festen Bestandteil unseres Glaubens erklärt wurde, sei kein Zufall. Zu sehr litten die Menschen an die Gräuel des kurz zuvor beendeten Weltkrieges. „Auch heute spüren wir, wie wichtig das heutige Fest ist, in einer Zeit, wo das Menschliche weltweit mit Füßen getreten wird. Deshalb ist dieser Festtag ein Tag der Hoffnung“. In bewegenden Worten erinnerte der Kurseelsorger in seinen Ausführungen auch den Heimgang von Schwester Monika zu ihrem Herrn, den sie geliebt und dem sie gerade hier im Heilbad Krumbad gedient hat. Diakon Klaus Hanisch assistierte bei der heiligen Messe, die von der Musikkapelle mit geistlichen und Marienliedern umrahmt wurden.

