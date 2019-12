vor 17 Min.

Mittelschwäbische Schnitzkunst erwandern

Der Markt Neuburg und seine Ortsteile sind für Krippenfreunde ein Paradies. Wie einige Höhepunkte wandernd erlebt werden können.

Von Hans Bosch

Tourensteckbrief

Schwierigkeitsgrad: 2 von 5.

Start/Ziel: Marktplatz in Neuburg.

Streckenlänge: 14,7 Kilometer.

Höhenmeter: 211 Meter.

Belag: Stille Nebenstraßen, asphaltierte Feldwege, gekiester Waldweg.

Gehzeit: Etwa vier Stunden.

Geeignet für … Angesichts der Länge und Steigungen für Familien mit größeren Kindern. Auch für Mountain-Biker machbar. Ebenso mit dem Pkw, wenn man die Ortsteile auf öffentlichen Straßen anfährt.

„Hoch(Hohe)-Zeit“ und keineswegs die eigentlich von vielen gewünschte „stade Zeit“ sind für die Krippler die Wochen vor Weihnachten. Das gilt auch heuer für die Aktiven im mittelschwäbischen Krippenparadies, dessen Zentrum etwa im Raum Neuburg liegt. Für uns der Anlass, sich im Kammelmarkt und seinen Ortsteilen Edelstetten, Langenhaslach und Wattenweiler umzuschauen und je eine markante Christi-Geburt-Darstellung zu erkunden. Sie sind ab den Feiertagen bis Maria Lichtmess an den Wochenenden und sonst nach Voranmeldung zu besichtigen.

Krippen der Region und ihre Klasse: Unsere heutige Wanderung ist rund 14 Kilometer lang. Bild: Christian Beinhofer





Eine rund vierstündige Wanderung

Es kann nur eine kleine Auswahl aus der großen Vielfalt sein, handelt es sich doch um eine fast vierstündige Wanderung, bei der die abwechslungsreiche Landschaft ebenso einen Blick wert ist. In jedem dieser Dörfer gibt es viele Krippenbesitzer, die ihr Kleinod gern zeigen. Kleine Umwege und zusätzliche Besuche sind zumeist sehr willkommen. Insgesamt verläuft die Tour auf stillen Nebenstraßen und asphaltierten Feldwegen, wenngleich einige Höhen zu überwinden sind.

Das Auto wird in der Neuburger Marktmitte geparkt. Erstes Ziel ist die große Krippe in der ganztags geöffneten Pfarrkirche mit rund 600 geschnitzten Teilen und aufwendigen Bauten.

Betreut und aufgebaut wird das Kunstwerk seit einigen Jahren von Willi Dornmair; Krippenvater ist jedoch der 82-jährige Karl Schmid, der im Verlauf von 30 Jahren sämtliche Figuren geschnitzt hat, die dann von Erni Zecha gefasst wurden. Die Simultankrippe zeigt von der Verkündigung über Geburt und Flucht auch Szenen wie Abendmahl und Kanaa-Hochzeit und wird bis Maria Lichtmess mehrfach umgebaut.

Fünf Kilometer bis Edelstetten

Zurück zum Marktplatz: Wir wandern durch die Bahnhofstraße zum Dorfladen, überqueren die Staatsstraße und biegen in den Edelstetter Weg ein. Knapp fünf Kilometer sind es bis Edelstetten, wo wir rechts der Mechtildisstraße nach Süden folgen, die Attenhauser Straße erreichen und wenig später links vor dem Haus von Peter und Andrea Zemann im Weiherweg 1 (Telefon 08283/920514) stehen. Sie zeigen uns eine große Simultankrippe mit bis zu 20 Zentimeter großen Figuren, die alle der aus Langenhaslach stammende und heute in Ulm lebende Helmut Reischl aus Lindenholz schnitzte, der sie bewusst im Rohzustand, also ohne Farbe belassen hat.

Auf gleichem Weg geht es ein kleines Stück zurück, wir halten uns bei einem Pferdegestüt rechts und gelangen wenig später zum Metzgereigasthof Bischof sowie zur Pfarrkirche mit ihrer wunderschönen alten Barockkrippe. Sie ist bei Krippenfreunden längst bekannt, verdient aber immer wieder einen Besuch.

Eindrucksvolle Gewitterstimmung im Kammeltal nördlich von Neuburg. Ob der Hirte dieser Schafherde schon auf Krippensuche ist? Bild: Ulrike Bosch

Wieder zurück auf der Staatsstraße, folgen wir dieser wenige Meter bis zu einem großen Radwegschild, gelangen zum Feuerwehrhaus und biegen rechts ab. 2,2 Kilometer sind es bis Langenhaslach. Dort geht es auf der Straße in Richtung Neuburg bis fast zur Firma Ortmeier. Vor der Kirchsteigstraße sehen wir am Zaun das Schild Hauptstraße 1, wo uns Josef Hartmann (Telefon 08283/1042) im Hausgang die Taufe Jesu und im Wohnzimmer sein Schmuckstück mit vielen im Verlauf von 40 Jahren selbst geschnitzten Figuren zeigt.

Wir gehen weiter auf der Kirchsteigstraße nach Norden bis zur Haselbrücke, biegen direkt vor ihr nach Westen ein, folgen dem Bachlauf, gelangen auf ein asphaltiertes Sträßchen und erreichen nach 100 Meter die Abzweigung nach Westen zum Kammeltal-Radweg. Dort angekommen geht es wenige Meter nach Süden zu einem Bahnübergang.

Das nächste Ziel ist schnell erreicht

Wir überqueren die Gleise und steil geht es hinauf, wieder runter und nochmals rauf, durch den Hochwald bis wir schließlich auf die Wattenweiler Flur gelangen und bei einem jungen Obstgarten das Dach der Kirche Maria Feldblume sehen.

Ausschnitt aus einer Krippe von Otto Malcher, Wattenweiler. Bild: Hans Bosch

Der Weg wird bald besser und so ist das nächste Ziel unserer Wandertour schnell erreicht: An der Kirche vorbei bergab das Wohnhaus von Hilde Malcher (Telefon 08283/878) in der Neubausiedlung Am Hasenberg 10. Sie zeigt uns mehrere Krippen, die alle ihr erst vor Kurzem verstorbener Mann Otto geschnitzt und die sie selbst farblich gefasst hat.

Zurück führt unser Weg erneut an der Wallfahrtskirche vorbei. An der kurz darauf folgenden Feldwegkreuzung marschieren wir rechts auf Asphalt an einem Feldkreuz und Johannisbeerfeld vorbei zur alten Linde mit Bildstock an der Straße Wattenweiler-Neuburg. Auf dem straßenbegleitenden Radweg erreichen wir steil hinab unseren Ausgangspunkt.

Der Weg in Kürze:

Neuburg: Start und Ziel der gut 14 Kilometer langen Wanderung ist das Zentrum des Kammelmarktes. Von dort zur Kirchenkrippe und danach am Bahnhof vorbei nordöstlich zum Edel-stetter Weg, einem Sträßchen das direkt nach Edelstetten führt. Zuerst bergauf, auf der Höhe scharfe Linkskurve und dann gibt es einen herrlichen Blick auf das ehemalige adelige Damenstift mit barocker Pfarrkirche.

Edelstetten: Nach den ersten Häusern führt unser Weg rechts nach Süden durch die Mechthildis- und Attenhauser Straße zur Familie Zemann im Weiherweg 1. Zurück geht es zur Pfarrkirche, in der sich die weitbekannte Barockkrippe befindet.

Langenhaslach: Radwegschilder leiten uns weiter nach Langenhaslach zum südlichen Ortsausgang (Firma Ortmeier). Vor der Kirchsteigstraße erwartet uns Josef Hartmann in der Hauptstraße 1, um uns seine selbst geschnitzte Krippe zu zeigen. Der Weiterweg folgt der Kirchsteigstraße bis zur Haselbrücke.

Kammelbrücke: Vorher links am Bach entlang zur Abzweigung Kammeltal-Radweg, den wir nach der Kammelbrücke erreichen. 100 Meter südlich über die Bahngleise in den Wald und den Berg hoch, stets auf dem gekiesten Hauptweg bleibend zu den Wattenweiler Feldern bis zur Wallfahrtskirche Maria Feldblume (den Schlüssel gibt es im Nachbarhaus).

Wattenweiler: Schnell erreichen wir bei unserer Wanderung die ersten Häuser und finden problemlos das Haus von Hilde Malcher Am Hasenberg 10, die uns besonders die große Hauskrippe ihres verstorbenen Mannes erläutern wird.

Maria Feldblume: Zurück geht es wieder zu Maria Feldblume und dann zur markanten Linde mit Bildstock, bevor die Tour entlang der Straße Wattenweiler - Neuburg ihren Abschluss findet.

Tipps für unterwegs

Einkehr

Edelstetten: Landgasthof Bischof mit Metzgerei nahe der Pfarrkirche. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr, kein Ruhetag. Größere Gruppen auf Voranmeldung, Telefon 08283/1779.

Kultur

Pfarrkirche Neuburg: Erbaut 1593, erweitert 1981. Im Chorraum wertvolle figurenreiche Kreuzabnahme von Christoph Rodt aus dem Jahre 1628. Barocker Kirchenraum.

Schlossanlage Edelstetten: Ursprünglich Chorfrauenstift des Klosters Ursberg, 1126 gegründet, heutige Bauten von 1682. Um 1490 umgewandelt in adeliges weltliches Damenstift. Seit 1804 im Besitz des ungarisch-österreichischen Fürstengeschlechts Esterhazy.

Pfarrkirche Edelstetten: Von 1708, im Inneren Barock mit reicher Ausstattung und wertvoller alter Krippe.

Pfarrkirche Langenhaslach: Erbaut 1737. Mittelpunkt eines sehenswerten Dorfensembles.

Wattenweiler: Neugotische Pfarrkirche von 1898. Wallfahrtskirche.

