Mobilfunk: Ziemetshausen soll einen 5G-Mast bekommen

Plus Die Marktgemeinde Ziemetshausen hat bereits ein Grundstück für den 5G-Mast ausfindig gemacht. Und das ist nicht der einzige Beschluss im Marktgemeinderat.

Von Peter Voh

Vodafone möchte als Ersatz für einen veralteten Sendemasten eine Hochfrequenzanlage für die Teilnehmer im Gemeindebereich Ziemetshausen errichten. Die Marktgemeinde kann dazu ein Grundstück in der Nähe des bisherigen Standortes für den neuen Sendemast anbieten.

Bei der Fläche handelt es sich um das Grundstück der bisherigen Grüngutdeponie, die in absehbarer Zeit geschlossen und rekultiviert werden soll. Mit diesem Standort wäre der Mobilfunkmast auf einer Anhöhe und nahe genug am Ort, um eine gute Sendeleistung zu erreichen, aber auch weit genug entfernt, um mit Anwohnern in keine Differenzen wegen der Funkabstrahlung zu gelangen. Die Sendeleistung wird dort auch nicht durch hohe Bäume beeinträchtigt. Der Bauausschuss beschloss einstimmig, der von Vodafone beauftragten Firma dieses Grundstück anzubieten.

Weitere Themen aus dem Marktgemeinderat in Ziemetshausen

Der Marktgemeinderat Ziemetshausen hat beschlossen, den Bauhofleiter Wolfgang Reif aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt, ab dem eine weitere Arbeitskraft für den Bauhof eingestellt wird, zu einem bestimmten Zeitanteil im Bauamt einzusetzen. Zudem wird zeitnah eine zusätzliche Stelle für den Bauhof ausgeschrieben und ein Stellenbesetzungsverfahren eingeleitet.

