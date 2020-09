00:31 Uhr

Modellflieger maßen sich in Thannhausen bei Wettbewerb

Beste Wetterbedingungen für Teilnehmer aus der Schweiz, Holland und Deutschland beim MLV in Thannhausen

Einen Segelflugwettbewerb trug man auf dem Sportgelände des Mittelschwäbischen Luftsportvereins Thannhausen aus. Die weiteste Anreise aus Deutschland hatte ein Teilnehmer aus Berlin.

Nach kurzer Begrüßung durch Abteilungsleiter Jörg Redl und Piloteneinweisung durch Wettbewerbsleiter Roland Glogger begannen zügig die Wertungsflüge.

Am Samstag wurde der „Sportklasse“-Wettbewerb ausgeflogen. Die Modelle dieser Klasse dürfen maximal fünf Meter Spannweite haben und bis zu sieben Kilogramm wiegen.

Die Flugaufgabe ist das Umfliegen eines Dreieckes mit 350 Meter Schenkellänge. Aus einer Einflughöhe von maximal 400 Metern, die mit dem eingebauten E-Motor erreicht wird, soll das Dreieck in 30 Minuten so oft wie möglich umflogen werden. Alle Daten werden funkübertragen auf einem Tablet beim Helfer des Piloten angezeigt.

Gewonnen wurde die Sportklasse vom früheren, mehrfachen Weltmeister Philip Kolb, Deutschland, vor dem amtierenden Weltmeister Daniel Aeberli, Schweiz. Rang drei erflog sich Tobias Ebner, Deutschland. Dominik Hufnagl vom MLV landete auf Rang 9.

Am Sonntag folgte die neu eingeführte Klasse GPS „light“. Hier dürfen die Modelle maximal vier Meter Spannweite haben und nicht mehr als drei Kilogramm auf die Waage bringen. Geflogen wird aus 200 Metern Einflughöhe ein 200 Meter Dreieck, das in 20 Minuten möglichst oft umflogen werden soll. Bei diesem Wettbewerb startete mit Anna Schütz vom MFC Burgau die einzige jugendliche Teilnehmerin. Mit 14 Jahren ist sie bereits 2019 Jugendweltmeisterin in der Mannschaft der Klasse F5J geworden.

Nach sechs Wettbewerbsrunden stand mit Georg Thanner der Sieger fest. Platz 2 ging mit geringem Abstand an Philip Kolb, beide Deutschland, vor Daniel Aeberli, Schweiz, auf dem 3. Rang. Anna Schütz erflog sich Rang 9.

Aus Coronaschutzgründen wurde auf die üblichen Siegerfotos verzichtet. (gled)

Themen folgen