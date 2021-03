14:26 Uhr

Mofafahrer ist in Thannhausen mit Schlagring unterwegs

20-Jähriger wird in Thannhausen von der Polizei kontrolliert. Was die Polizei außerdem zu tun hatte

Ein 20-jähriger Mofafahrer wurde in Thannhausen von der Polizei kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, war der Mofafahrer, der unter Drogeneinfluss stand, mit einem Schlagring unterwegs.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle am Montag, gegen 20.20 Uhr, fielen den Beamten bei dem Mofafahrer „deutliche Anzeichen auf einem vorausgegangenen Drogenkonsum auf“, heißt es im Bericht der Polizei.

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden sie dann zudem einen Schlagring. Danach ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Neben dem Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz erwartet den jungen Mann nun laut Polizei ein weiteres Verfahren nach dem Waffengesetz, da es sich bei dem Schlagring um einen verbotenen Gegenstand handelt.

Schon wieder Auto in Krumbach beschädigt

Einen Schaden von rund 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum vergangen Montag. Der Täter warf laut Polizei einen metallenen Gegenstand gegen die Heckscheibe eines Pkw, die dabei zu Bruch ging. Das Fahrzeug war in der Krumbacher Nordstraße geparkt. In letzter Zeit kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Stadtbereich von Krumbach. Wer hierzu Hinweise geben kann, möge bitte mit der heimischen Polizeiinspektion in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 Kontakt aufnehmen.

Arbeiter stürzt in Krumbach auf Betonboden

Am Montag gegen 14.45 Uhr war ein 53-jähriger Schlosser mit Wartungsarbeiten in seiner Firma in der Krumbacher Robert-Steiger-Straße beschäftigt. Hierbei wollte er an einem Kessel in einer Höhe von etwa zweieinhalb Metern eine Schraubenmutter nachziehen. Dabei verlor er laut Polizeibericht das Gleichgewicht, stürzte ab und fiel mit dem Kopf auf den Betonboden. Mit einer Platzwunde am Hinterkopf kam der Verletzte zur Untersuchung ins Klinikum Krumbach. (zg)

