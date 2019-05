17:53 Uhr

Motorradfahrer 86 km/h zu schnell: Lebensgefahr auf zwei Rädern

Plus Bei einer Geschwindigkeitskontrolle stellten Krumbacher Polizisten mehrere Verstöße fest. Einer davon war besonders extrem.

Von Christian Gall

In nüchterner Sprache hat die Polizei den Vorfall vom vergangenen Sonntag im Pressebericht geschildert: „Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der Staatsstraße 2024 von Billenhausen in Richtung Krumbach kam es insgesamt zu zehn Beanstandungen. ,Spitzenreiter’ war hierbei ein Motorradpärchen, welches in geringem Abstand hintereinanderfahrend mit einer Geschwindigkeit von 186 Kilometern pro Stunde gemessen wurde.“ 86 Stundenkilometer zu schnell fuhr der 55-Jährige – eine Geschwindigkeit, bei der Fahrer ihr Lebens aufs Spiel setzen.

Motorradfahrer fliegen bei Unfällen teils über 100 Meter durch die Luft Wie der Sachgebietsleiter für Verkehr und Verkehrserziehung der Krumbacher Polizeiinspektion, Marcus Praschivka, sagt, genügt bei einem solchen Tempo bereits der kleinste Zwischenfall, um einen schweren Unfall auszulösen: „Bei dieser Geschwindigkeit muss nur ein Hase über die Straße spingen oder ein Igel die Fahrbahn überqueren, dann fliegt der Motorradfahrer von seiner Maschine.“ Wobei „fliegen“ dabei wörtlich zu nehmen sei – laut dem Verkehrsexperten könnte ein Motorradfahrer, wenn er bei diesem Tempo von, seinem Fahrzeug geworfen wird, leicht über 100 Meter weit durch die Luft fliegen. Das Verletzungsrisiko ist erheblich. „Sobald er auf irgendein Hindernis trifft, etwa einen Baumstumpf, sieht es mit seinen Überlebenschancen schlecht aus“, sagt Praschivka. Lesen Sie zum Thema Wildunfälle: Wildunfälle: Jeden Tag kracht es zwei bis drei Mal Noch höher sei das Verletzungsrisiko, wenn der Motorradfahrer keine passende Schutzkleidung trägt – dann könnte es selbst dann, wenn der Fahrer nach seinem Sturz nicht gegen ein Hindernis prallt, zu schwersten Verletzungen kommen. Doppeltes Bußgeld bei vorsätzlichem Rasen Die weit überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers und seiner Begleiterin, die am Sonntag gemessen wurde, hat natürlich auch rechtliche Folgen für die Motorradfahrer. Wie Praschivka erklärt, erwartet den 55-jährigen Fahrer, der mit Tempo 186 unterwegs war, ein Bußgeld von gut 1200 Euro: „Bei einer so hohen Geschwindigkeitsüberschreitung geht man von vorsätzlichem Verhalten des Fahrers aus. Dadurch verdoppelt sich das Bußgeld.“ Zur Geldbuße kommen drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister. Lesen Sie zum Thema Motorradsicherheit: Krumbach: So gelingt der sichere Start in die Motorradsaison Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West setzt zur Kontrolle von Motorradfahrern seit dem vergangenen Jahr eine Motorrad-Streife ein. Darüber hinaus finden in verschiedenen Regionen groß angelegte Schwerpunkte-Kontrollen statt. Am vergangenen Freitag fand eine solche Aktion zwischen Mindelheim und Hausen statt. Gut 30 Polizisten waren daran beteiligt, sie kontrollierten rund 350 Fahrzeuge – darunter waren auch 70 Lastwagen und 30 Motorräder. Wie Praschivka sagt, soll noch in diesem Sommer eine ähnliche Aktion im Gebiet der Polizeiinspektion Krumbach stattfinden. Lesen Sie dazu den Kommentar: Motorradunfälle - Die Zeit der traurigen Nachrichten

