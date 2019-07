vor 23 Min.

Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen ist ein Motorradfahrer im Kreis Günzburg schwer verletzt worden. Ein Auto hatte ihn erfasst, der Wagen überschlug sich.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen schwer am Bein verletzt worden. Der Mann war gegen 6.45 Uhr auf der Staatsstraße 2025 auf Höhe der Hagenrieder Straße bei Münsterhausen (Kreis Günzburg) mit einem Auto kollidiert, wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte. Das Auto überschlug sich nach dem Zusammenstoß, die Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei aber nicht oder allenfalls leicht verletzt.

Ursache war offenbar eine große Menge Weizen, die auf der Straße lag. Ein Landwirt hatte diese wohl in der Nacht verloren. Eine Autofahrerin war darauf ins Schleudern gekommen und hatte den Motorradfahrer mit ihrem Fahrzeug erfasst.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum gebracht. (AZ)