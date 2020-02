vor 17 Min.

Motorradfahrer wird am "Bleicher Berg" schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag auf der B 16 im Bereich des "Bleicher Bergs". Erheblich ist auch der Sachschaden.

Am Samstag, um 14.25 Uhr kam es auf der B 16 zwischen Krumbach und Unterbleichen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die B 16 aus Krumbach kommend in nördliche Richtung und bog am sogenannten "Bleicher Berg" nach links in einen Parkplatz ab. Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden und somit bevorrechtigten Motorradfahrer, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde.

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand, so die Polizei weiter in ihrem Bericht, jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 19 000 Euro. Eingesetzte Kräfte am Unfallort: Ein Rettungswagen, ein Notarzt, Feuerwehr Deisenhausen und Unterbleichen zur Reinigung der Unfallstelle und Verkehrslenkung, da die B 16 für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden musste. (zg)

Themen folgen