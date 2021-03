13:07 Uhr

Motorradfahrer wird bei Muttershofen verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto ist es zwischen Muttershofen und Ziemetshausen gekommen. Was genau passiert ist.

Schwer verletzt worden ist am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall nahe Ziemetshausen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 11.10 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2027 von Muttershofen in Richtung Ziemetshausen und wollte nach links auf den Zubringer zur B 300 abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den entgegen kommenden 24-jährigen Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und kam mit schweren, aber keinen lebensbedrohlichen Verletzungen in die Kreisklinik Krumbach. Die Insassen im Pkw blieben Polizeiangaben zufolge unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme war die Staatsstraße kurzzeitig gesperrt. Die Verkehrsregelung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Ziemetshausen. (adö)