vor 58 Min.

Motorradfahrer wird bei Unfall schwerst verletzt

Bei Wattenweiler prallt am Donnerstagmorgen ein mit zwei Personen besetztes Motorrad gegen einen Baum.

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich bei Wattenweiler ein schwerer Motorradunfall. Gegen 6.15 Uhr prallte ein Leichtkraftrad, eine sogenannte 125er, besetzt mit zwei Personen gegen einen Baum. Der Fahrer kam in einer leichten Linkskurve am südlichen Ortseingang von Wattenweiler auf dem Radweg fahrend nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte dabei den Baum. Während die Sozia mit leichten Verletzungen mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht wurde, erlitt der Fahrer durch den Unfall schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein Sachverständiger soll nun für die Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang klären. Die Feuerwehr Wattenweiler sperrte die B 16 in diesem Bereich großräumig ab. Für sie war es der dritte Feuerwehreinsatz in Folge nach dem Brandeinsatz in Ellzee am Dienstag und einem Gefahrstoffaustritt bei der Firma Borgers in Ellzee am Mittwoch. zg

