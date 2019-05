Motorradunfälle: Die Zeit der traurigen Nachrichten

Mit trauriger Regelmäßigkeit sterben Motorradfahrer auf den Straßen. Auch in diesem Sommer wird es voraussichtlich schwere Unfälle geben.

Meldungen von verunglückten Motorradfahrern gehören im Frühjahr und Sommer zur traurigen Normalität. Gerade nach sonnigen Wochenenden schlagen derartige Nachrichten im Pressebericht der Polizei fast zwangsläufig auf. Meist sind die Fahrer schwer verletzt, in einigen Fällen tot. Wer die Nachrichten verfolgt, kann diese Häufung selbst feststellen.

Rücksichtsloses Fahren gefährdet auch andere Verkehrsteilnehmer

Eine Nachricht über einen Motorradfahrer, der mit kopfloser Geschwindigkeit über die Landstraße jagt, ist weniger schmerzlich. Niemand muss ins Krankenhaus, niemand ist gestorben. Doch Menschen, die mit solcher Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs sind, gehören zu den potenziellen Todeskandidaten. Egal, wie gut man Motorrad fährt – bei einem solchen Tempo entscheidet alleine das Glück, ob die Fahrt sicher verläuft oder im Rollstuhl beziehungsweise im Sarg endet. Das gilt nicht nur für den Unfallfahrer, auch andere Verkehrsteilnehmer können in einen Unfall verwickelt werden.

Zur Aufgabe einer Zeitung gehört es, über solch traurige Vorfälle zu berichten. Es ist deprimierend zu wissen, dass Nachrichten von schwer verletzten oder toten Motorradfahrern höchstwahrscheinlich in den kommenden Monaten in der Redaktion landen. Doch noch viel trauriger ist die Nachricht, die Polizisten überbringen müssen. Sie müssen den Angehörigen erklären, was mit dem Fahrer geschehen ist – und vielleicht, dass er nie wieder nach Hause kommt.

