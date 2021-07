Nach Sturz am Start: Georg Egger musste in Les Gets passen

Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen erwischte in Les Gets einen schwarzen Tag, dabei lief es beim Shorttrack zunächst ziemlich gut.

Eigentlich hat das Weltcup-Wochenende für den Mountainbiker Georg Egger gar nicht so schlecht angefangen. Beim Shorttrack im französischen Les Gets zwei Tage vor dem eigentlichen Cross-Country-Rennen landete er auf dem 28. Platz von 40 Fahrern. Etwas ärgerlich: Bis Platz 24 hätte er sich für die ersten drei Startreihen des Hauptrennens qualifiziert. „Trotzdem war das ganz in Ordnung, immerhin fahren dort die 40 Besten der Welt“, so Egger.

Ab auf die Matschpiste: Der Start des Weltcup-Rennens in Les Gets. Foto: Armin Kuestenbrueck

Weniger erfolgreich lief es dann aber beim Hauptrennen. Gleich am Start war Egger in einen Sturz verwickelt und wurde deshalb von Beginn an weit zurückgeworfen. „Ich bin auf Platz 80 liegend wieder ins Rennen gestartet, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich nicht reingefunden und nicht wie gewohnt Plätze gut gemacht habe“, erzählt der Sportler.

Das Rennen habe so leider nicht gezeigt, was er draufhabe, auch nicht, in welcher Form er sich momentan befinde. „Das war ein bescheidener Tag. Aber ich schaue jetzt nach vorne und hoffe, dass es beim nächsten Race besser läuft.“