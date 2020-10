09:22 Uhr

Müllsünder verteilt Ohrfeige

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Krumbach,weil ein Frau in Krumbach eine Ohrfeige verpasst bekam.

Von Annegret Döring

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Krumbach. Am Freitag ist dabei kurz nach 11 Uhr eine 56-jährige Frau im Bereich der alten Fachoberschule in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Die Frau hatte kurz zuvor eine Person angesprochen, die eine Plastiktüte einfach weggeworfen hatte. Daraufhin hat sich diese Person umgedreht und der Dame unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag stürzte die Frau und verletzte sich leicht im Gesicht und am Knie. Der Täter konnte nach dem Vorfall unerkannt in Richtung Stadtgarten weitergehen. Er wird als etwa 60 Jahre, 1,70 Meter groß und mit grau melierten Haaren beschrieben. Bei dem Vorfall war ein Pärchen mit Hund in der Nähe, die auch eventuell ein Foto des Täters angefertigt haben, berichtet die Polizei. Diese beiden Personen könnten wichtige Zeugen sein. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach zu melden. Ebenso wird nach weiteren Personen gesucht die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Das Pärchen sowie weitere Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08282/905111 melden.

Unfall im Kreisverkehr am Höllgehau – Zeugenaufruf

Am Freitag, gegen 12 Uhr ist es im Kreisverkehr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Höllgehau in Krumbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, stießen zwei Autos bei der Einfahrt zum Kreisverkehr zusammen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin wurde zudem leicht an der rechten Hand verletzt. Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Unfall gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer, 08282/905111, bei der Polizei in Krumbach melden.

Betrunken: Polizei zieht Autofahrer in Thannhausen aus dem Verkehr

In der Nacht auf Samstag wurde in der Edelstetter Straße in Thannhausen ein 27-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Die Beamten vor Ort rochen bei der Kontrolle gleich eine Alkoholfahne bei dem jungen Mann. Ein sogleich durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert über 1,1 Promille. Aus diesem Grund musste der Mann zur Blutentnahme mitgehen. Den Fahrer erwarten nun eine Anzeige und ein längeres Fahrverbot, ziehen die Polizisten Bilanz.

Unfallflucht: Auto auf Parkplatz in Krumbach beschädigt

Am Donnerstag zwischen 16 und 16.30 Uhr hat sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Höllgehau in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Schaden von rund 1500 Euro ereignet, berichtet die Polizei. Ein 27-Jähriger parkte dort zur Tatzeit seinen silbernen VW. Als er zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass dieser vorne links beschädigt war. Der Schaden wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs verursacht. Am VW des Geschädigten sicherten die Beamten roten Fremdlack. Zeugen, die Beobachtungen zu dieser Unfallflucht gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 08282/905111 bei der Polizei melden.





