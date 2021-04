Münsterhausen: 23-Jähriger bei Unfall erheblich verletzt

Auf der neuen Umgehungsstraße überschlug sich ein Fahrzeug. Zwei Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab.

Am Donnerstagabend um 21.20 Uhr kam ein 23-jähriger Fahrer von Burtenbach kommend auf der neuen Umgehungsstraße bei Münsterhausen mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich in der angrenzenden Wiese, so war vor Ort zu erfahren. Der Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungsdienst in die Augsburger Uni-Klinik gebracht. Die Feuerwehren aus Münsterhausen und Burtenbach unterstützen und sicherten die Unfallstelle ab. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (AZ)