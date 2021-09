Betrunkener Autofahrer flüchtet in Münsterhausen vor der Polizei

Die Flucht über Feldwege in Münsterhausen nutzte einem 65-Jährigen nichts. Die Polizei konnte den Autofahrer schließlich doch anhalten.

Erwischt hat die Polizei am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer in Münsterhausen. Im Polizeibericht heißt es, dass der Fahrer des Toyota in der Thannhauser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Dazu gab das Streifenfahrzeug Anhaltesignale. Der Fahrer reagierte darauf jedoch nicht und versuchte, über mehrere Feldwege vor der Polizeistreife zu flüchten. Er konnte jedoch durch die Streife schließlich angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 65-jährige Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Aufgrund dessen musste er nach einem positivem Vortest letztlich mit zur Blutentnahme. (AZ)