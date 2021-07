Münsterhausen

18:00 Uhr

Die Bachers aus Münsterhausen bauen Achterbahnen auf der ganzen Welt

Thomas und Stefan Bacher sind weltweit als Bauleiter von Achterbahnen unterwegs, hier zu sehen ein gigantischer Indoor-Bau des Amercian-Dream- Meadowlands-Projektes in New Jersey.

Plus Thomas Bacher in Sydney, Sohn Stefan Bacher in Moskau: Beide sind derzeit als Bauleiter für Achterbahnen im Ausland tätig. Wie hat es sie dorthin verschlagen?

Von Nadine Rau

Thomas Bacher ist kein großer Fan von Achterbahnen. "Ich fahre eigentlich nicht so gerne", sagt er - und eigentlich wäre das ja auch kein Problem. Viele können ihm das nachempfinden, können wenig damit anfangen, sich in schwindelerregender Höhe in der Gegend herumschleudern zu lassen. Der Haken an der Geschichte: Achterbahnen sind Bachers Beruf. Wenn er als Bauleiter also eine neue Bahn fertiggestellt hat, möchte der Kunde die erste Fahrt natürlich mit Thomas Bacher persönlich machen. "Besonders begeistert bin ich davon nicht", gibt er zu, doch der 55-Jährige kann seinem Beruf natürlich auch viel Gutes abgewinnen.

