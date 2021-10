Münsterhausen

Die Grundschule Münsterhausen bekommt eine Fotovoltaikanlage

Plus Der Marktgemeinderat Münsterhausen beschließt die Installation, wird sich aber über Kosten-Nutzen-Effekt eingehend beraten lassen. Wie in der Sitzung diskutiert wurde.

Von Werner Glogger

„In Anbetracht der Anforderungen zum Klimaschutz, CO 2 -Einsparung und Forcierung erneuerbarer Energien sollten wir uns für eine Installation einer Fotovoltaikanlage auf unserer Grundschule entscheiden“, so die einleitenden Worte von Bürgermeister Erwin Haider zum diesbezüglichen Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Marktgemeinderates in der Mehrzweckhalle. Ein weiteres Ziel dieser Investition sei es, den Verbrauchsstrom in der Grundschule selbst zu erzeugen. Schon vor längerer Zeit stand das Thema Fotovoltaikanlage auf der Grundschule zur Beratung an, ein Beschluss kam seinerzeit nicht zustande.

