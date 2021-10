Für Münsterhausen gibt es einen "Vitalitäts-Check"

Plus In welche Richtung sich die Marktgemeinde entwickeln möchte und welche Rolle der Flächenverbrauch dabei spielt. Jetzt gab es wichtige Weichenstellungen.

Ein "Vitalitäts-Check" und ein Gemeindeentwicklungskonzept für Münsterhausen: Schon Anfang des Jahres hat sich der Marktgemeinderat entschlossen, dies auf den Weg zu bringen. Jetzt gibt es bei diesem wichtigen Projekt weitere Fortschritte.