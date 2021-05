Münsterhausen/Günzburg

Korruptionsverdacht gegen Georg Nüßlein: So machte der Münsterhauser Karriere

Der Münsterhauser Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein in seinem Berliner Büro im Jakob-Kaiser-Haus im Jahr 2004.

Plus Hat sich der Münsterhauser Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein an einem Corona-Maskengeschäft bereichert? Viele Menschen in der Region reagieren geschockt. Wir zeichnen seine Karriere nach.

Von Peter Bauer

Sein Weg in den Bundestag 2001/2002: Das war damals durchaus überraschend. Doch mittlerweile gehört Dr. Georg Nüßlein aus Münsterhausen rund 20 Jahre dem Bundestag an. Auch mit Blick darauf sind viele, die ihn kennen, fassungslos angesichts des Vorwurfs, dass sich Nüßlein bei einem Coronamasken-Geschäft bereichert haben soll. Dabei begann seine Karriere vielversprechend.

