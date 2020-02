vor 51 Min.

Münsterhausen: Haider setzt auf das Miteinander

Plus Was sich der Bürgermeisterkandidat für die Marktgemeinde vorgenommen hat.

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten möchten wir im Rahmen einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vorstellen. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute stellen wir Erwin Haider vor. Er möchte in Münsterhausen die Nachfolge von Robert Hartinger (der nicht mehr kandidiert) antreten.

Warum sollen Sie die Bürger wählen? Haider: Ich möchte Münsterhausens Zukunft gestalten. Ich möchte mich gemeinsam mit unseren Bürgern und Bürgerinnen für unser Münsterhausen einsetzen. Ich verstehe mich als Kandidat den Interessen Münsterhausens verpflichtet. Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen? Haider: Wir haben die letzten Jahre einiges auf den Weg gebracht, besonders die Ortsumfahrung. Die Dorferneuerung in allen Bürgern und Bürgerinnen weiterleben lassen und mit neuen Ideen die Gemeinschaft im Ort – das Miteinander – weiter entwickeln. Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven? Haider: Wir müssen es schaffen, dass wir mehr Transparenz in die Arbeit der Verwaltung und des Marktrates bringen. Kommunalpolitik ist gelebte Demokratie vor Ort. Wir müssen die Menschen mitnehmen – bitte gehen Sie wählen. Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune? Haider: Münsterhausen hat viele tolle Flecken: Sei es der Talraum, die Mindel, die Hangkante mit schönen Blicken ins Mindeltal, die freie Natur. Zu Hause bei der Familie ist natürlich der Ort, um auch wieder den Akku aufzuladen. Da bin i dahoam. Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum? Haider: Vorbilder können uns inspirieren, motivieren und unser Handeln in eine gewünschte Richtung lenken. Nur ein Vorbild zu haben und dies blind zu imitieren, ist nicht ratsam. Karl Valentin hatte tollen Wortwitz. Erwin Haider: Geburtsdatum/-ort: 22. Mai 1966 in Thannhausen. Familienstand/Kinder: Erwin Haider ist verheiratet, ein Kind und zwei Stiefkinder. Hobbys: Mitglied in verschiedenen Münsterhauser Vereinen, Badminton, Fahrradfahren, Fotografieren. Ausbildung/Beruf: Elektrotechniker und Techn. Betriebswirt (IHK). Politische Aktivitäten/Ehrenämter: 2. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender NBB, Finanzausschuss, Mitglied der Gemeinschaftsversammlung, Breitbandpate. 1. Vorsitzender Neutraler Bürgerblock Münsterhausen (NBB), 1. Vorsitzender Theaterfreunde Münsterhausen, Maschinist bei der Freiwilligen Feuerwehr Münsterhausen. (zg) Wer kandidiert im Kreis Günzburg wo für das Bürgermeisteramt? Hier unsere Übersicht:



