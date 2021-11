Münsterhausen: Betrunkener verursacht Unfall

Ein 37-jähriger Fahrer war mit 1,8 Promille unterwegs. Bei einem Unfall im Bereich der Münsterhauser Umgehung entsteht ein Schaden in Höhe von 8500 Euro.

Am Freitag, gegen 16.35 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Gespann auf der neuen Umgehung von Münsterhausen in Richtung Osten. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer übersah an der nördlichen Einmündung in die Umgehung laut Polizei den bevorrechtigten 52-Jährigen und bog ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Anhänger des Gespanns. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Es wurde keiner der beiden Beteiligten verletzt. Allerdings konnte bei dem 37-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,8 Promille ergab. Aus diesem Grund wurden der Führerschein des 37-Jährigen sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)