vor 39 Min.

Münsterhausen: Probleme mit schnellem Internet

Anbieter können sich nicht einigen

Weil sich LEW-TelNet und M-Net nicht einigen könnten, steht im Münsterhausen in vielen Haushalten kein schnelles Internet zur Verfügung. Dies teilte Bürgermeister Erwin Haider in der jüngsten Sitzung des Marktegemeinderats mit. Er zeigte sich verärgert, denn immerhin seien für den Breitbandausbau Steuergelder ausgegeben worden.

Betroffen sei in erster Linie der Ortskern von Münsterhausen, so Haider. Wer dort einen neuen Anschluss möchte oder den Anbieter wechseln möchte, für den sei nur ein Anschluss möglich mit einer entsprechend geringeren Leistung. M-Net biete nichts mehr an, so Haider. Der Vertrag sei im Dezember 2019 gekündigt worden.

2012 wurde mit dem Breitbandausbau in Münsterhausen begonnen. Während ein Teil des Ortes und die Ortsteile zwischenzeitlich über Glasfaser mit schnellem Internet versorgt sind, stehe den verbleibenden Abnehmern nur eine verminderte Leistung zur Verfügung.

Im März sei die Marktgemeinde von M-Net informiert worden, dass es Schwierigkeiten gebe. Verhandlungen seien erfolglos abgebrochen worden. In einer E-Mail sei dann mitgeteilt worden, dass „Bewegung in die Sache“ komme, so Bürgermeister Haider, doch bisher habe sich nichts getan.

Betroffen von den Kündigungen sei jedoch nicht nur Münsterhausen. Auch anderen Gemeinden gehe es wie Münsterhausen. Laut Haider sei ein Gespräch des Gundremminger Bürgermeisters mit LEW-TelNet geplant. Haider hofft darauf, dass diese Zusammenkunft auch positive Auswirkungen auf Münsterhausen hat. (lmm)

