Münsterhausen: Sollen vier Birken gefällt werden?

Münsterhauser Marktgemeinderat stimmt gegen die Entfernung gesunder Bäume. Eine neue Hecke für den Friedhof.

Mehrere Bürger in Münsterhausen haben sich mit einem Antrag an die Marktgemeinde gewandt, dass vier Birken entfernt werden sollen. Auch um dieses Thema ging es in der jüngsten Sitzung des Markgemeinderats. Außerdem soll am Friedhof in Hausen eine neue Hecke gepflanzt werden.

Birken:

Mehrere Anlieger der Häuserhofer Straße beantragten, dass vier Birken, die an der Häuserhofer Straße, östlich der Straße „Am Hochfeld“, stehen, gegen ander Bäume ausgetauscht werden. Als Begründung wird angeführt, dass die vier Bäume sehr viel Abfall verursachen. Zudem würden einige Anwohner Probleme mit Birkenpollen haben. Dies führe so weit, dass eine Anwohnerin in dieser Zeit sich nicht im Freien aufhalten könne.

Die Tendenz im Marktgemeinde Rat war gegen die Entfernung der Bäume. Laut Bürgermeister Robert Hartinger seien die Bäume gesund. „Wenn die Bäume aus Altersgründen entfernt werden müssten oder in Stromleitungen wachsen, dann wäre es anders“ , so der stellvertretende Bürgermeister Erwin Haider. Er könne diesem Antrag nicht zustimmen. Auch seine Ratskollegen sahen dies so und waren einstimmig gegen eine Entfernung der Bäume.

Friedhof Hausen:

Die Thuja-Hecke an der Nordseite des Friedhofs in Hausen ist laut Hartinger rund 30 Jahre alt und hat mehrere großflächige kahle Stellen. Die Räte machten sich in der Sitzungspause vor Ort ein Bild vom Zustand der Hecke. Mit 8:4 Stimmen sprach sich der Marktrat für die Pflanzung einer neuen Thuja-Hecke aus. Für das Roden der Hecke und der Wurzelstöcke sowie das Entfernen des Zaunes rechnet die Verwaltung mit Kosten von rund 10000 Euro. Die Kosten für die Anpflanzung der neuen Thuja-Hecke werden voraussichtlich rund 4000 Euro betragen.

Bauangelegenheiten:

Bei einem geplanten Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hagenried ist eine Wandhöhe von 3,93 Meter vorgesehen. Zulässig ist laut Bebauungsplan eine Wandhöhe von 3,30 Meter. Die Räte diskutierten über Für und Wider von Abweichungen vom Bebauungsplan. Schließlich stimmten sie mit einer Gegenstimme dem Bauvorhaben sowie der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren soll in der Georg-Grimbacher-Straße der Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage errichtet werden. Ferner ist in der Thannhauser Straße der Abriss eines landwirtschaftlichen Lagerstadels und der Teilabriss eines ehemaligen Stalls zum Umbau zur Garage geplant. Ebenso in der Thannhauser Straße ist auf einem Grundstück der Abriss einer Garage und eines Gartenschuppens zum Zweck einer späteren Bebauung geplant.

Marktgemeinderäte:

Bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr wird es in Münsterhausen voraussichtlich nur noch zwölf Marktgemeinderäte geben statt zur Zeit 14. Der Grund dafür ist, dass die Einwohnerzahl unter die 2000er-Marke gerutscht ist. Dies teilte Bürgermeister Hartinger mit. Aktuell gehören dem Marktgemeinderat sieben Vertreter der CSU/Freie Wählergemeinschaft und sieben Vertreter des Neutralen Bürgerblocks an.

Ortseingänge:

Die Tafeln zur Begrüßung an den Ortseingängen seien nicht mehr schön, wie Bürgermeister Hartinger sagte. Er stellte zwei Varianten von neuen Tafeln vor. Der Marktrat entschied sich für die Variante mit einem farblich hervorgehobenem „Herzlich Willkommen“. (lmm)

