Münsterhausen

06:00 Uhr

St. Wendelin von Hagenried strahlt wieder

Die Kapelle St. Wendelin in Hagenried erstrahlt nach ihrer Renovierung wieder in vollem Glanz. Ein großer Teil wurde in Eigenleistung erbracht.

Plus Die Renovierung der Kapelle im Münsterhauser Ortsteil Hagenried ist abgeschlossen. Was die kleine Kirche so besonders macht.

Von Peter Wieser

Richtig schön ist sie geworden. Sie strahlt geradezu, könnte man meinen. Nicht nur wegen der hell gestrichenen Wände – es sind die beiden Ornamentfenster links und rechts des Altars, die dem Innenraum der Kapelle St. Wendelin in Hagenried einen einzigartigen Glanz verleihen, erst recht, wenn das Sonnenlicht hereinfällt. Die Renovierungsarbeiten sind beendet, die Hagenrieder haben diese größtenteils selbst in die Hand genommen. Federführend waren die beiden Vereine: der Kultur- und Heimatverein mit seiner Vorsitzenden Sara Veit, der sich neben der Kapelle auch der Feldkreuze annimmt sowie die Freiwillige Feuerwehr Hagenried mit Kommandant Martin Veit und dem Vereinsvorsitzenden Martin Müller. Und Elisabeth Walter, die seit mehr als 30 Jahren ehrenamtliche Mesnerin ist sowie der Markt Münsterhausen, nachdem sich St. Wendelin im Besitz der Gemeinde befindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen