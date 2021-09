Traktor prallt beim Abbiegen in Münsterhausen in ein Auto

Ein Unfallbeteiligter hatte nach dem Vorfall körperliche Beschwerden, meldet die Polizei zu dem Unfall vom Samstag aus Münsterhausen.

Einen Unfall beim Abbiegen vom Samstag meldet die Krumbacher Polizei. Laut ihrem Bericht ereignete er sich gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Edelstetter Straße. Ein Pkw war auf der Edelstetter Straße in Richtung Osten unterwegs und hielt an der Stoppstelle der Kreuzung zur Hauptstraße an.

Zeitgleich bog ein Traktorgespann in die Edelstetter Straße nach rechts ab und prallte dabei gegen die vordere linke Seite des Pkw. Der Wagen wurde dadurch gegen den Randstein gedrückt. Aufgrund im Nachgang auftretender körperlicher Beschwerden eines der Unfallbeteiligten, wurde der Unfall schließlich der Polizei gemeldet. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro, so die Polizei. (AZ)