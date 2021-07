Verkehrsunfall bei Überholmanöver bei Münsterhausen

5000 Euro Blechschaden entstehen, weil eine Fahranfängerin ein überholendes Auto beim eigenen Überholen nicht bemerkt.

Nachträglich hat die Polizei einen Unfall vom Donnerstag bei Münsterhausen gemeldet. In ihrem Bericht heißt es, dass gegen 14 Uhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Umgehungsstraße von Münsterhausen direkt hinter einem Lkw in Richtung Burtenbach unterwegs war.

Hinter ihrem Fahrzeug fuhren zwei weitere Autos. Der 19-jährige Fahrer des zweiten hinterherfahrenden Pkws setzte zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an, mit dem Ziel, auch den vorausfahrenden Laster zu überholen. Als die 18-jährige Frau ebenfalls zum Überholen ausscherte, übersah sie den mitten im Überholvorgang auf der linken Fahrbahnseite fahrenden Wagen des 19-Jährigen.

Unfall bei Münsterhausen geht glimpflich aus

Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Pkw der 18-Jährigen nur durch Ausweichen nach links verhindern. Hierbei streifte er jedoch mit der linken Fahrzeugseite die Leitplanke, wodurch an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand. An der Leitplanke entstand laut Polizei kein Schaden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch