Vorfahrt missachtet: 82-Jährige bei Unfall in Münsterhausen verletzt

Eine 82-jährige Autofahrerin wird nach einem Unfall in Münsterhausen mit Verletzungen in die Klinik Krumbach gebracht. Der Sachschaden ist erheblich.

Am Montag, gegen 11.55 Uhr fuhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin die Edelstetter Straße in Münsterhausen ortseinwärts. An der Kreuzung zur Hauptstraße missachtete die Fahrerin laut Polizei das Stopp-Zeichen und fuhr ohne anzuhalten in die bevorrechtigte Straße ein. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der Hauptstraße in nördlicher Richtung unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr frontal gegen die Beifahrerseite des anderen Fahrzeuges.

Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der Pkw der Frau seitlich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 82-Jährige konnte anschließend eigenständig den Pkw verlassen und kam mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung ins Klinikum Krumbach. Beide beteiligte Fahrzeuge mussten total beschädigt abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 20.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen übernahmen die Feuerwehren aus Münsterhausen und Thannhausen die Maßnahmen zur Verkehrsumleitung. (AZ)