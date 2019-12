18:00 Uhr

Münsterhausen: Wenn Hunde einen Rollstuhl brauchen

Plus In Münsterhausen finden alte und behinderte Hunde und Katzen eine Heimat. Seit 2018 gibt es den Verein Amals Welt, der sich um diese kümmert.

Von Peter Wieser

Aus dem Anwesen in der Hagenrieder Straße 10 in Münsterhausen kommt munteres Gebell entgegen. „Das ist der Sam und das ist die Fanny – die bellt immer, aber die tut nichts“, erklärt Daniela Müller-Martin. Das kleine blaue Häuschen, das sie 2015 gekauft hat und nach und nach renoviert, ist gleichzeitig ein Gnadenhof für alte, kranke und behinderte Hunde und Katzen. „Uns kennen nur wenige, einige aus der Nachbarschaft oder die, die uns regelmäßig helfen. Unseren Verein gibt es erst seit 2018“, sagt sie. Amals Welt, so heißt der Verein, Daniela Müller-Martin ist dessen Vorsitzende. Zusammen mit Mitbewohner René Jung kümmert sie sich derzeit um 16 Hunde und neun Katzen, alle von ihnen haben irgendein Handicap.

Schutzbedürftig und trotzdem voller Lebensfreude Bei Daniela Müller-Martin wohnen Tiere, die ansonsten kaum eine Chance hätten. Der Verein wurde vor allem deswegen gegründet, um dem Projekt ein seriöses Bild zu verleihen, aber auch wegen der Spenden, auf die dieser angewiesen ist. Gleichzeitig wollen sie transparent und offen sein, regelmäßig gibt es für Interessierte einen Besuchertag. Warum Amals Welt? Amal, das ist der Name der siebenjährigen Spitz-Mischlingshündin, die mehr oder weniger der Auslöser war. Amal wurde verprügelt und ist querschnittsgelähmt. Sie wurde Daniela Müller-Martin praktisch vor die Haustür gesetzt. „Ich habe gesehen, wie schutzbedürftig solche Hunde sind, und wieviel Lebensfreude sie trotz allem haben können, wenn sie nur die richtige Pflege bekommen.“ Daniela Müller Martin und René Jung pflegen Kontakte zu zwei vertrauenswürdigen Tierschutzorganisationen und sind auch mit weiteren Institutionen vernetzt. Anfragen kommen ständig. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Lesen Sie auch: Unbekannter entsorgt totes Kalb bei Ebershausen im Wald Mann soll jungen Hund geschlagen haben - und kommt ohne Strafe davon Der junge Orang-Utan Alois ist tot Tierschmuggel wird am Allgäu Airport zum größeren Problem „Man muss das selber erlebt haben, wenn so ein Tierle in einem dementsprechend schlechten Zustand hierherkommt und sich dann zu einem fröhlich durch die Gegend hüpfenden Wesen entwickelt und einfach nur glücklich ist.“ Daniela Müller Martin spricht dabei nicht von Tieren, sondern von „Tierla“. Für sie ist es eine Herzenssache. „Wenn Tiere eine Behinderung haben, können sie trotzdem Spaß und Freude haben“, sagt René Jung. Daniela Müller-Martin fügt hinzu: „Wir wollen ihnen zumindest noch ein schönes Leben bieten. Wenn man sieht, wie die Hunde draußen mit ihren Rollstühlen unterwegs sind, dann spürt man, dass sie glücklich sind.“ Mehrmals am Tag geht sie mit ihnen ins Freie. Mit ihren „Rollis“ sind sie unheimlich beweglich und tollen über die angrenzenden Wiesen und Felder. Das sei sehr wichtig, denn trotz ihrer Behinderungen müssten die Hunde Bewegung haben und gefordert sein, betont Daniela Müller-Martin. Insgesamt besitzt sie zehn solcher Rollis, die auf den jeweiligen Hund angepasst werden können. Die Preise beginnen bei etwa 350 Euro je Rolli, Zubehör kostet extra. Dass Daniela Müller-Martin dies überhaupt zeitlich bewerkstelligen kann, verdankt sie ihrem Home-Office-Job in einem größeren Unternehmen. Vieles wurde von Menschen verursacht Was sind das für Hunde, die auf dem Gnadenhof leben? Vieles wurde von Menschen verursacht. Daniela Müller-Martin nennt Beispiele: Ronya und Hope wurden von einem Auto angefahren und sind seither querschnittsgelähmt. Freja ist blind und taub zugleich, schuld an der Behinderung ist ein verantwortungsloser Züchter. Ähnlich ist es bei den Katzen: Pina ist nach einem Autounfall ebenfalls querschnittsgelähmt, andere wiederum haben eine schwere Krankheit hinter sich. Das ist Amal. Sie ist querschnittsgelähmt und hat dem Verein „Amals Welt“ seinen Namen gegeben. Bild: Peter Wieser Einige Unterstützer und Patenschaften gebe es schon, das Katzengehege habe ein Schlosser aus Nürnberg gespendet und die Marktgemeinde Münsterhausen habe auch die Hundesteuer erlassen, sagt Daniela Müller Martin. Größere Sponsoren aber wendeten sich eher einem großen Verein oder einer Institution zu, als jemandem, der sich um 15 Hunde und neun Katzen kümmere. Man sei immer auf der Suche nach Mitgliedern. Ziel sei, irgendwann zumindest die Basiskosten über Mitgliedsbeiträge abzudecken. In diesem Jahr rechnet Daniela Müller-Martin inklusive der Tierarztkosten mit Ausgaben in Höhe von 60000 Euro. Dies sind vor allem Kosten für Dinge, die die Tiere notwendig benötigen – angefangen von besonders hochwertiger Nahrung bis hin zu einer entsprechenden medizinischen Versorgung. Krebskranke Schäferhündin Mine Immer wieder kommt es vor, dass alters- oder krankheitsbedingt eines der Tiere geht – kein schönes Gefühl. Eines dieser war die krebskranke Schäferhündin Mine. Als sie zum Gnadenhof kam, sei sie noch einmal richtig aufgeblüht, als man gemerkt habe, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, durfte sie im Garten im Beisein der anderen Hunde friedlich einschlafen. Daniela Müller-Martin betont aber auch: „Wenn sich ein Tier gar nicht mehr fortbewegen kann, dann ist der Punkt gekommen. Wenn die Tiere leiden oder dauerhaft Schmerzen haben, dann muss man vernünftig reagieren.“ Info: Der Verein Amals Welt ist auch im Internet unter folgender Adresse zu finden: https://amalswelt.jimdofree.com/

