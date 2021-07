Münsterhausen

vor 50 Min.

Wie Münsterhausen künftig mit Starkregen umgeht

Plus Unwetter haben unter anderem in der Kinderkrippe Schäden verursacht. Die Gemeinde will sich jetzt für den nächsten Starkregen wappnen.

Von Werner Glogger

Die Unwetter der vergangenen Tage haben auch in den westlichen Münsterhauser Ortsteilen heftig gewütet und außergewöhnliche Schäden verursacht.

