vor 58 Min.

Münsterhausen ist schuldenfrei

Der Marktrat hat die Wassergebühren sowie den Haushalt für das vergangene Jahr abgesegnet. Das Rücklagenpolster ist gut

Von Werner Glogger

Neben den Themen mit teils ausgiebigem Diskussionsbedarf gestaltete sich die Behandlung der Tagesordnungspunkte in der Jahresabschlusssitzung des Marktrates Münsterhausen zu den Beitrags- und Gebührensatzungen Wasserversorgung und Entwässerung und über die Prüfung des Rechnungsabschlusses als reine Formsache. Schon in der Novembersitzung wurde die Einleitungsgebühr für das Schmutzwasser auf 2,58 Euro je Kubikmeter und für das Niederschlagswasser auf 0,21 Euro je Kubikmeter abflusswirksame Fläche jährlich festgelegt, gültig am 1. Januar 2021. Zum gleichen Zeitpunkt ändert sich die Wassergebühr und beträgt 1,01 Euro je Kubikmeter, ebenfalls gültig ab 1. Januar 2021. Die Änderungen fanden Eingang in den entsprechenden Satzungen, die der Marktgemeinderat Münsterhausen einstimmig absegnete.

Keine Beanstandungen gab es bei der örtlichen Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2019, vielmehr lobte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Thomas Huber in seinem Vortrag die guten Vorarbeiten zur Prüfung und die vorbildlichen und korrekten Aufzeichnungen der zuständigen Fachabteilung bei der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen. Dem Vorsitzenden zur Seite standen die Prüfungsausschussmitglieder Marina Scheel (als Vertretung für Reinhard Huber), Elfriede Eisenbacher und Wolfgang Seitel, musste doch eine ganze Reihe von Unterlagen, wie Haushaltssatzung mit sämtlichen Anlagen, Hebelisten für gemeindliche Abgaben, Bestandsverzeichnisse und weitere geprüft werden. Demnach schloss das Haushaltsjahr 2019 im Verwaltungshaushalt mit 4623000 Euro und im Vermögenshaushalt mit 5691000 Euro. Laut Thomas Huber ist der Markt zum Stichpunkt 31. Dezember 2019 schuldenfrei und weist 5659000 Euro Rücklagen aus. Zu genehmigen waren die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, die sich bei Abweichungen in einigen Haushaltsansätzen ergaben. Nachdem bei dieser Abstimmung Bürgermeister Erwin Haider nicht stimmberechtigt ist, übernahm sein Stellvertreter Manfred Alt kurzfristig die Sitzungsleitung. Zur Feststellung und Entlastung zur Jahresrechnung 2019 gab es keine Gegenstimme.

